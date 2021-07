TikToker remporte le record du monde Guinness du plus grand écart de la bouche

Une femme américaine a établi un record pour avoir la plus grande ouverture buccale de toutes les femmes au monde. Avec une bouche plus grande que nature, la femme de 31 ans originaire du Connecticut a décroché le record du monde Guinness dans la catégorie féminine. Avec une grande ouverture de 6,52 cm, soit 2,56 pouces, elle a été confirmée pour arborer la plus grande ouverture de bouche du monde. La mâchoire importante de Samantha Ramsdell lui a valu plus d’un million de followers sur TikTok. Elle prétend qu’elle peut mettre une pomme entière dans son croqueur de boulettes de viande record du monde. Elle a montré la taille inhabituellement géante de sa bouche dans plusieurs vidéos qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux. Samantha a rendu visite à son dentiste local à South Norwalk, où son ouverture a été mesurée. Un arbitre Guinness l’a accompagnée, où le Dr Elke Cheung a utilisé des pieds à coulisse numériques pour déterminer la taille de sa gueule de mammouth à une hauteur époustouflante de 2,56 pouces de la lèvre supérieure à la lèvre inférieure. Par la suite, elle a battu le record de toutes les autres femmes qui embrassent le monde.

Samantha a déclaré à Guinness : « Ayant 31 ans et être capable d’obtenir un record pour quelque chose pour lequel je n’étais vraiment pas sûre de moi, quelque chose que je voulais garder si petit, c’est génial parce que maintenant c’est comme l’une des choses les plus importantes et les meilleures à propos de moi. Elle a ajouté: « Je n’aurais jamais pensé qu’il serait possible d’être aussi célèbre de ma bouche, mais c’est incroyable. C’est vraiment, vraiment cool.

À la lumière de cette réalisation spéciale, elle a encouragé quiconque ayant une « grande partie du corps ou quelque chose d’unique et souhaitant viser le titre Guinness World Records » à poursuivre ses rêves. La sensation des médias sociaux a affirmé, faites-en la fierté et faites-en votre plus grand atout. C’est votre super pouvoir, c’est la chose qui vous rend spécial et différent de tous les autres. »

Samantha a fait des vidéos en duo avec son homologue masculin de son disque Isaac Johnson. Il a remporté le record pour son gape de 4 pouces. Beaucoup de ses vidéos la montrent en train de consommer divers aliments en utilisant ses mâchoires géantes, des sandwichs aux frites. La femme de 31 ans, qui a initialement créé une page sur TikTok en 2019 pour faire étalage de ses performances, a fait s’émerveiller les badauds devant ses smackers surdimensionnés.

Parler à Guinness, a-t-elle déploré en se rappelant comment les enfants se moquaient de sa grande bouche insolente. Malgré son ascension fulgurante, la lip-fluencer admet que la fascination pour son gabber gargantuesque était plutôt frustrante au début. Elle voulait être connue pour ses vidéos de chant et de comédie, mais a appris à embrasser ses mandibules gigantesques au fil du temps.

Maintenant, Samantha se sent bien que ce qui était auparavant une question d’insécurité est maintenant devenu un point de célébration.

