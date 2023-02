TikToker laisse les gourmets déconcertés après avoir ajouté un œuf au pop-corn au caramel

TikTok continue de proposer des moyens plus étranges et plus discutables pour retenir l’attention des gens. Parmi eux, les recettes bizarres avec des combinaisons scandaleuses ou des crises cardiaques pures et simples dans une assiette ne sont pas des moindres. Une de ces vidéos de recette a laissé Twitter déconcerté car ils se sont demandé s’il s’agissait d’un gadget pour gagner des vues ou d’une partie légitime du processus. Voici le pop-corn au caramel cuit avec – attendez-le – un œuf entier.

Le TikToker met d’abord un œuf dans la poêle, ajoute deux cubes de beurre, met les bonbons au caramel puis ajoute le noyau de pop-corn. L’œuf reste dans tout le temps jusqu’à ce que le pop-corn éclate. Une fois le pop-corn plaqué, l’œuf brûlé est retiré. Certains utilisateurs de Twitter ont déclaré que l’œuf avait été ajouté comme moyen de réguler les températures, tandis que d’autres ont déclaré qu’il avait simplement été ajouté pour amener les gens à se demander ce qu’il faisait là-bas.

La coquille de l’œuf évacue l’excès de chaleur par osmose thermique. C’est ainsi que les œufs peuvent rester chauds périodiquement lorsqu’ils sont pondus. En les mettant là-dedans, ils enlèvent l’excès de chaleur du caramel afin qu’il ne brûle pas https://t.co/2StTAyCk4t— peut-être : anonyme (@lowbehindglass) 5 février 2023

Au moins la partie indésirable de ce plat est supprimée à la fin. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant de la plupart des aliments bizarres qui deviennent viraux en ligne. Desis n’est pas en reste non plus. Par exemple, un restaurant Desi prépare une nouvelle variété de la “glace Dosa” tant détestée avec de la confiture, des bonbons et du sirop de chocolat.

