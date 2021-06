TikToker fume après qu’un étranger ait tenté de compenser les dommages causés à la voiture avec des chocolats

Revenir à une voiture endommagée après l’avoir laissé tout bien dans le stationnement n’est rien de moins qu’un cauchemar. Nous savons tous à quel point les réparations automobiles peuvent être coûteuses et lorsque vous devez dépenser de l’argent de votre poche à cause d’une erreur d’un inconnu, cela peut être pour le moins frustrant. Une femme des États-Unis a été frustrée après avoir vu que sa voiture avait été endommagée au parking Walmart alors qu’elle était allée faire du shopping. Mais ce n’était pas tout d’elle, l’étranger qui avait causé les dégâts avait laissé une note derrière qui rendait les choses plus exaspérantes. Partageant son expérience dans une vidéo TikTok, l’utilisateur @viralgalaxy raconte comment elle est retournée à sa voiture pour la trouver endommagée. Elle a alors repéré une note avec deux barres de chocolat nichées sous l’essuie-glace du pare-brise. Alors qu’elle se serait attendue à trouver les coordonnées de l’étranger qui avait causé les dommages, elle a plutôt trouvé un message d’excuses qui a aggravé la situation.

Dans le message, l’étranger a écrit que même s’ils ne pouvaient pas se permettre de payer pour les dommages, ils laissaient derrière eux deux barres de chocolat en guise d’excuses. Le message s’est terminé par un smiley clignotant.

La femme fait ensuite un panoramique de la caméra pour montrer l’étendue des dommages causés par cet inconnu et ce n’était pas quelque chose qui peut être dissimulé en offrant deux barres de chocolat. Le côté droit de la voiture était gravement endommagé et bosselé avec des éraflures suggérant qu’un autre véhicule s’y était écrasé.

Le fait que son assureur ait refusé de payer pour les dommages et lui ait dit qu’il n’y avait rien à faire était encore pire pour la femme. Depuis qu’elle a été partagée en ligne, la vidéo a jusqu’à présent recueilli plus de 6 lakhs de vues ainsi que 1,2 lakhs de likes sur la courte application de partage de vidéos.

Réagissant à la vidéo, les utilisateurs ont exprimé leur inquiétude pour les dommages causés à la voiture de la femme et ont déclaré que la note laissée par les étrangers était comme frotter du sel sur les blessures.

