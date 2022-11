TikToker fait face à des accusations légales pour avoir frappé une balle de golf dans le Grand Canyon, la vidéo devient virale

Devenir viral sur les réseaux sociaux est sur la liste de tout le monde ces jours-ci. Les gens font les cascades les plus bizarres pour les vues en ligne. Mais les choses peuvent aller très mal, comme dans le cas de ce TikToker. La TikToker de 19 ans, Katie Sigmond, fait face à des accusations criminelles après avoir frappé une balle de golf dans le Grand Canyon aux États-Unis. La vidéo de l’incident, d’abord publiée sur TikTok, a ensuite été partagée sur Reddit. On peut voir la golfeuse frapper la balle avant de perdre son club de golf. Elle se tourne vers la caméra sous le choc. Le clip semble être tiré de ses histoires Instagram, qui sont désormais indisponibles.

Les utilisateurs des médias sociaux ne sont pas impressionnés par cette tentative. De nombreux utilisateurs de Reddit ont demandé qu’une amende lui soit infligée. D’autres ont dit qu’il serait peut-être préférable de lui faire trouver la balle de golf et le club. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Devrait être accusé de mise en danger imprudente du club. La balle de golf pourrait frapper et blesser gravement quelqu’un, mais ce club qui tomberait sur votre tête de cette hauteur tuerait absolument.

« Espérons une amende ou une peine de prison. comportement inacceptable », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté: «Pourquoi diable frappe-t-elle une balle de golf dans le Grand Canyon? Certains enfants ne respectent pas la beauté de l’un de mes endroits préférés.

Pendant ce temps, le parc national du Grand Canyon a partagé sur sa page Facebook officielle une mise à jour sur l’incident. Ils ont mentionné que la vidéo avait été publiée le 26 octobre, où Katie avait été vue dans le canyon près de Mather Point.

Les utilisateurs des médias sociaux ont aidé à identifier le compte de réseau social de Katie. Le 27 octobre, les forces de l’ordre du Grand Canyon l’ont identifiée, localisée et contactée pour l’incident. Maintenant, elle doit comparaître devant le tribunal. La page Facebook du parc national a mentionné qu’il est non seulement illégal de jeter des objets sur le bord du canyon, mais qu’il peut également mettre en danger les randonneurs et la faune qui pourraient se trouver en dessous. Les responsables ont également partagé leurs coordonnées pour toute information qui pourrait les aider à promouvoir la sécurité publique et à prévenir le crime au Grand Canyon.

