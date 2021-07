TikToker fabrique un climatiseur «Jugaad» avec des objets ménagers dans une vidéo virale

Avec la hausse des températures, il est devenu difficile pour les gens de sortir. Le 21 juillet, la Grande-Bretagne a enregistré sa journée la plus chaude de l’année. Selon certains rapports, la vague de chaleur a étouffé de nombreuses régions d’Angleterre et du Pays de Galles et 8 personnes sont décédées jusqu’à présent à cause de la même chose. Un avertissement de chaleur extrême a déjà été émis par le Met Office pour la première fois dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.

Plusieurs reportages ont révélé que l’avertissement avait été émis pour une grande partie du Pays de Galles, des régions du sud et du centre de l’Angleterre et l’ensemble du sud-ouest de l’Angleterre. Même les fans ne peuvent à eux seuls offrir un répit aux personnes contre les vagues de chaleur et les fortes chaleurs. Par conséquent, les gens se retrouvent avec deux options : les glacières et les climatiseurs. Mais tout le monde ne peut pas utiliser les équipements à forte consommation d’électricité. Les gens doivent tenir compte de leur compteur d’électricité lorsqu’ils utilisent des refroidisseurs et des climatiseurs.

En cette période, alors que la demande de glacières et la consommation d’électricité ont augmenté, une vidéo de TikToker montrant comment fabriquer un climatiseur DIY avec des objets ménagers est devenue très populaire sur les réseaux sociaux. Le clip est devenu viral sur Internet et a déjà récolté des millions de vues.

Le TikToker avec un nom d’utilisateur@sam.southall02 a inventé un hack simple pour rendre les choses cool. Il a utilisé des articles ménagers de base pour assembler une unité AC. Dans la vidéo, il demande aux gens de fermer d’abord toutes les fenêtres et portes. Ensuite, les gens doivent saisir quelque chose comme une bouteille d’eau congelée ou quelque chose de similaire. Sam le place derrière un ventilateur de bureau.

L’idée du hack est qu’en raison de la bouteille d’eau gelée, l’air généré par le ventilateur sera plus froid que l’air normal de la pièce. Afin d’adapter cette méthode, les individus auraient besoin de bouteilles d’eau congelées ou d’autres liquides de refroidissement en grand nombre.

De nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​convenu que le piratage était efficace, tandis que certains craignaient que l’eau de condensation finisse par inonder la pièce.

Que pensez-vous de ce « simple hack » pour rafraîchir votre pièce ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici