Vous vous souvenez de la comptine Humpty Dumpty assis sur un mur ? Pour la plupart d’entre nous, cette comptine anglaise a fait partie de l’expérience d’apprentissage initiale à l’école et c’est un souvenir que nous n’oublierons jamais de toute une vie. Le vers innocent est l’histoire d’un personnage d’œuf anthropomorphe nommé Humpty Dumpty qui, dans sa tentative d’escalader un mur, en est tombé et s’est brisé en morceaux qui ne pourraient jamais être réunis. Cela ressemble à une histoire assez simple, non? Mais beaucoup à travers le monde croient que cette énigme à l’air innocent a une signification sombre et profonde.

Décryptant le sens «sombre» derrière cette comptine pour ses abonnés, l’artiste de bande dessinée Mackenzie Barmen a récemment partagé une vidéo sur son profil TikTok. Barmen, qui est très populaire pour le partage amusant sur la courte application de partage de vidéos, a partagé une perspective historique sur la rime Humpty Dumpty.

La vidéo commence avec Barmen chantant la comptine. Faisant semblant d’être un autre personnage, elle demande ensuite à son autre moi si elle avait une idée de ce qu’elle chantait. Barmen introduit ensuite un peu de connotation historique à cette comptine et raconte l’histoire du roi Richard III, roi d’Angleterre et seigneur d’Irlande de 1483 jusqu’à sa mort en 1485. Elle révèle que son cheval a été surnommé ‘Wall’, d’où il est tombé pendant la dernière bataille de sa vie. Il a été matraqué si fort par les ennemis qu’après sa mort, même les morceaux de son corps n’ont pu être remontés.

Barmen a laissé entendre que la rime de Humpty Dumpty était inspirée des événements tragiques de la vie réelle de Richard III.

Cette vidéo TikTok a jusqu’à présent plus de 2 millions de vues avec plusieurs réactions des utilisateurs. Postant leur réaction à cette histoire sombre derrière cette comptine innocente, plusieurs utilisateurs ont écrit qu’elle avait ruiné les souvenirs d’enfance heureux attachés au poème.

Quelle est votre réaction à cette histoire derrière Humpty Dumpty ?

