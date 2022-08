TikToker examine les restaurants et les bars pour l’accessibilité

Un défenseur des personnes handicapées basé à Toronto utilise le pouvoir de TikTok pour sensibiliser le public au manque d’accessibilité en fauteuil roulant dans de nombreux restaurants et bars.

Dans ses vidéos “Access by Tay Accessibility Review”, Taylor Lindsay-Noel visite des restaurants populaires de Toronto et offre son avis sur la nourriture et le service, ainsi que sur l’accessibilité de l’établissement pour les personnes handicapées.

Lindsay-Noel utilise un fauteuil roulant électrique de 350 livres pour se déplacer. Pour cette raison, elle dit qu’il peut être difficile de franchir la porte, car de nombreux restaurants manquent encore de rampes pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

Et même lorsqu’une entreprise dispose d’une rampe, elle a déclaré que les toilettes ne sont souvent pas accessibles aux fauteuils roulants.

“Les salles de bains ont tendance à être un très gros problème. Elles n’ont pas de portes à pousser ou à ouvrir par la vague. La hauteur des lavabos n’est pas appropriée. Il y a des barrières autour des toilettes. C’est une pléthore de choses et c’est assez courant, malheureusement “, a déclaré mercredi Lindsay-Noel à l’émission Your Morning de CTV.

Après avoir visité un restaurant, Lindsay-Noel envoie un e-mail à l’établissement pour proposer des suggestions sur la manière de rendre son entreprise plus accessible.

“Habituellement, ils ont une assez bonne réponse et j’aime l’inclure lorsque je poste sur mon TikTok si j’ai des nouvelles d’eux, car je veux que ce soit un effort de collaboration”, a-t-elle déclaré.

Alors que certains restaurants ont évité les mises à niveau, suggère-t-elle, pour rendre leurs installations plus accessibles en raison des coûts, estime Lindsay-Noel, “ce n’est pas vraiment une bonne excuse”.

“Si vous allez ouvrir un établissement, vous devez penser à la longévité. Et la réalité est qu’à un moment donné, nous allons tous avoir besoin d’accessibilité dans nos vies. Nous allons tous vieillir. Nous sommes pas à l’abri de ces douleurs délicates et douloureuses lorsque vous devenez âgé », a-t-elle déclaré.

Adolescente, Lindsay-Noel était une étoile montante de la gymnaste et un des meilleurs espoirs de représenter le Canada aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avant de devenir paralysée lors d’un accident d’entraînement en 2008.

“Je dis toujours aux gens : ‘Est-ce que ça ne serait pas chiant, si vous – à Dieu ne plaise – vous aviez un accident et que vous ne pouviez pas accéder aux endroits que vous aimiez autrefois ?’ Être proactif, au lieu de réactif, c’est ainsi que nous devrions aborder l’accessibilité », a-t-elle déclaré.

Depuis qu’elle a commencé à faire ses critiques d’accessibilité en mai, Lindsay-Noel a amassé plus de 20 000 abonnés sur TikTok et dit que la réponse des téléspectateurs a été “absolument phénoménale”.

Elle a également noté que son contenu avait aidé un “large éventail” de personnes au-delà des utilisateurs de fauteuils roulants, comme les mères avec des poussettes ou les soignants qui veulent emmener leurs patients âgés dîner.

“Savoir que mes vidéos de montage aident un si large éventail de personnes… c’est incroyable. Je suis époustouflée”, a déclaré Lindsay-Noel.