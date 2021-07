TikToker démontre la «bonne» façon de se laver les cheveux, se fait plutôt troller

Choisir la bonne routine de soins capillaires est une tâche fastidieuse pour beaucoup d’entre nous. Depuis l’enfance, on nous dit de prendre soin de nos cheveux car ils jouent un rôle majeur dans notre apparence générale et reflètent également notre santé. Le nettoyage des cheveux est la première et la plus importante étape du soin des cheveux. Choisir la bonne quantité de shampooing pour laver vos cheveux peut être la meilleure solution pour le soin des cheveux, suggère une coiffeuse dans sa vidéo TikTok.

Dans la vidéo, Sara Broiley a shampouiné un mannequin pour montrer la bonne quantité de shampoing pour laver les cheveux. Sara a conseillé de ne pas trop presser le produit même si vous avez les cheveux longs. Elle a d’abord mentionné que les cheveux doivent être mouillés avant de commencer à appliquer le shampooing.

Elle a conseillé de prendre une petite quantité de nettoyant pour cheveux et de le faire mousser dans les deux paumes, puis de l’appliquer sur vos cheveux. Elle a ensuite demandé de répéter le même processus mais cette fois le produit nettoyant doit être appliqué sur le cuir chevelu puis enfin lavé.

Cependant, de nombreux téléspectateurs ne semblaient pas aimer les conseils du coiffeur sur la manière de se laver correctement les cheveux et l’ont trollée. Certains utilisateurs ont reproché à Sara d’utiliser moins de shampooing et ont plaisanté sur le fait qu’il soit utilisé pour la tête ou les aisselles.

L’une des utilisatrices a déclaré qu’elle se sentait idiote d’utiliser du shampooing en grande quantité, ajoutant qu’elle comprenait maintenant pourquoi ses cheveux avaient toujours été si gras. Cependant, une autre utilisatrice a déclaré que ses cheveux étaient trop longs pour être nettoyés avec une petite pression.

Alors que la coiffeuse a été trollée pour ses conseils capillaires, certains téléspectateurs ont aimé la vidéo et ont pensé qu’ils essaieraient certainement cette solution.

