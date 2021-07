TikToker chinois décède après être tombé d’une grue de 160 pieds lors de l’enregistrement d’une vidéo

Les influenceurs des médias sociaux font tout leur possible pour que leur contenu se démarque des autres sur la plateforme. Cependant, cette volonté d’être unique peut parfois prendre des tournants inattendus et des accidents majeurs peuvent survenir. Maintenant, un influenceur des médias sociaux de 23 ans en provenance de Chine serait décédé après être tombé d’une grue de 160 pieds, a rapporté Le soleil. L’influenceur nommé Xiao Qiumei enregistrait une vidéo pour les réseaux sociaux lorsque cet accident s’est produit. Les images de la vidéo de l’accident la montrent en train de parler à la caméra dans ce qui semblait être une cabine de grue lorsqu’elle est tombée.

On peut voir Qiumei danser pour la caméra avant que les visuels ne passent soudainement à l’image de l’équipement volant devant l’objectif. Elle était un visage bien connu sur la version chinoise de TikTok -Duoyin – où elle a publié des vidéos de la vie quotidienne et professionnelle pour ses abonnés. Confirmant la mort de Qiumei, sa famille a déclaré qu’elle était tombée à cause d’un faux pas. Cependant, ils ont nié qu’elle enregistrait une vidéo au moment de l’incident. Ils ont dit que Qiumei travaillait comme grutier, mais qu’elle était une professionnelle sérieuse et qu’elle gardait son téléphone dans son sac pendant les heures de travail. La jeune femme de 23 ans était mère de deux jeunes enfants.

Des témoins oculaires de l’incident ont déclaré que Qiumei avait toujours un téléphone à la main lorsque l’incident a eu lieu. La plupart de ses collègues avaient quitté le chantier lorsque cet accident s’est produit dans la soirée du 20 juillet.

Pendant ce temps, lors d’un autre incident similaire plus tôt ce mois-ci, une star d’Instagram basée à Hong Kong est décédée après avoir glissé en cliquant sur une image près d’une cascade. L’Instagram nommé Sofia Cheung ainsi que trois compagnons se sont rendus au parc Ha Pak Lai aux premières heures de la journée lorsque cet incident tragique s’est produit. L’influenceuse cliquait sur des selfies à l’emplacement de la montagne d’ananas du parc – un endroit populaire pour les randonneurs au crépuscule – lorsqu’elle a perdu l’équilibre et est tombée dans la piscine de 16 pieds ci-dessous. Ses amis l’ont emmenée à l’hôpital après l’accident, mais elle a été déclarée morte à son arrivée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici