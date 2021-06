TikToker capture un mystérieux «éclair en boule» et les scientifiques sont incapables de l’expliquer

Avez-vous déjà entendu parler de « foudre en boule » ? Une photo de cet éclair rare a été partagée par un TikToker et envahit Internet. Mary-Ann Fletcher du Royaume-Uni a capturé une vue rare de la foudre que même les scientifiques ne sont pas en mesure de comprendre comment elle s’est formée. Partageant l’incroyable vidéo sur son compte TikTok, Mary a mentionné que ce type d’éclair est connu sous le nom de « éclair en boule », qui est la forme d’éclair la plus rare. Le clip a suscité plusieurs réactions. Un utilisateur a appelé la vue « Thor » tandis qu’un autre a commenté que la vue ressemble à Sonic faisant ses tours quotidiens. La foudre en boule est un phénomène inexpliqué. Il est décrit comme des objets luminescents et sphériques qui peuvent être de la taille d’un pois à plusieurs mètres de diamètre ou, en termes simples, ils ressemblent à des boules d’électricité. On dit qu’il est considérablement plus long qu’un éclair normal. Bien que les scientifiques aient proposé un certain nombre d’hypothèses pour expliquer ce phénomène rare, les données sur la foudre en boule restent faibles. Il est si rare que la façon dont il se forme autrement que par la chaleur, l’électricité statique, l’électricité et l’humidité est encore inconnue.

Regardez ici :

Il y a un éventail de possibilités derrière la cause de « la foudre en boule ». En 2012, des chercheurs de l’Université normale du nord-ouest de la Chine ont enregistré l’apparition d’éclairs en boule alors qu’ils étudiaient un orage. Le phénomène a eu lieu après un coup de foudre et s’est propagé le long du sol. Le silicium, le fer et le calcium détectés dans la balle grâce à un appareil appelé spectromètre. Tous les éléments étaient présents dans le sol, ce qui soutient la théorie selon laquelle la foudre en boule a lieu lorsque l’oxygène réagit avec le sol, a rapporté LadBible.

D’autres études l’ont expliqué comme un rayonnement micro-ondes produit lorsqu’il touche le sol.

Ce n’est pas la première fois que ce phénomène rare est capturé. Plus tôt, un enseignant a été témoin d’un gros éclair traversant le ciel, suivant le chemin du virage de l’arc-en-ciel.

