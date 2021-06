TikToker américain a porté la même chemise aux réunions Zoom de bureau pendant 264 jours et personne ne l’a remarqué

Êtes-vous quelqu’un qui aime faire des blagues à vos collègues? Vos collègues vous traitent-ils comme le maître des farces de l’entreprise ? Si oui, alors vous venez de recevoir une concurrence sérieuse de Jem, un utilisateur de TikTok de 33 ans qui portait la même chemise hawaïenne à imprimé audacieux à 264 jours de réunions Zoom comme une farce. En raison de la pandémie, Jem travaillait à domicile et comme beaucoup d’entre nous, elle devait assister régulièrement aux réunions Zoom. Elle a confié à Inside Edition : « Je me disais, ne serait-ce pas drôle si je portais à nouveau cette chemise ? Comme si ce serait une blague amusante et que tout le monde disait quelque chose, et personne ne disait rien. Et puis j’ai pensé, eh bien, je vais continuer à faire ça jusqu’à ce que quelqu’un le remarque, et personne ne l’a jamais remarqué. »

Avec l’espoir que quelqu’un remarque sa répétition de chemise, Jem a continué l’exercice jusqu’à 264 réunions, cependant, aucun de ses collègues n’a rien remarqué. Selon elle, c’est lorsqu’elle s’est finalement rendue au bureau avec la chemise et a dit à ses collègues qu’elle portait la même chemise depuis des mois qu’ils s’en sont rendu compte.

Jem a déclaré: «J’étais comme, au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je porte cette chemise à chaque réunion vidéo que nous avons eue depuis avril dernier. Et ils n’en avaient aucune idée. Ils disaient : ‘Cette chemise ? » J’étais genre : ‘Oui, cette chemise que je porte en ce moment, oui. »

La vidéo TikTok de Jem documentant la farce est devenue virale, certaines personnes la soutenant, tandis que d’autres trouvent sa farce hilarante.

Un utilisateur a commenté : « Je pense que c’est un commentaire solide sur tout ce que nous mettons tous dans la mode et l’apparence et, en fin de compte, PERSONNE ne fait attention à qui que ce soit d’autre. » Alors qu’un autre utilisateur a déclaré : « Maintenant, C’est de l’art de la performance. ! Bien fait! »

Bien que Jem ait quitté son emploi précédent, elle n’a pas encore porté la chemise dans son nouveau lieu de travail.

