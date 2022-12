TikTok Whisperer de John Fetterman

À 26 ans, Mme Henry – ou @Annie_Wu_22, comme elle est connue sur Twitter , Instagram et TIC Tac – avait été un membre du personnel de niveau relativement bas depuis juillet lors de la campagne du sénateur élu John Fetterman contre le Dr Mehmet Oz dans la course au Sénat américain de Pennsylvanie, lorsqu’elle a pris la relève Compte TikTok de M. Fetterman .

C’est un – et probablement le seul – point sur lequel M. Gingrich et Annie Wu Henry seraient d’accord.

Newt Gingrich n’était pas content. C’était la nuit du 6 décembre, quelques minutes avant que la course au Sénat américain en Géorgie ne soit appelée pour Raphael Warnock, et plus sur l’émission de Fox News “Hannity”, le pointage du doigt pour la perte imminente de Herschel Walker avait commencé. Un grand coupable : TikTok.

“John avait déjà cette incroyable équipe de communication qui travaillait pour lui, et lui-même était un gars de Twitter depuis des années”, a déclaré Mme Henry, lors d’un appel vidéo depuis son appartement du quartier Fishtown de Philadelphie. Elle portait des sweats et un sweat à capuche (“très sur la marque aujourd’hui”, a-t-elle dit en riant). “Mais nous avons pu déplacer sa voix et son message vers d’autres plateformes”, a-t-elle déclaré.

Et ces autres plates-formes étaient encore “plus importantes qu’elles n’auraient pu l’être normalement”, a déclaré Mme Henry, car M. Fetterman ne pouvait pas être sur la piste après son accident vasculaire cérébral en mai.

Mme Henry est rapidement devenue, selon le directeur des communications de M. Fetterman, Joe Calvello, leur « TikTok Queen ». Le compte a accumulé plus de 240 000 abonnés en trois mois, avec trois millions de likes et des dizaines de millions de vues. Mme Henry a réussi à rendre le plaisir sérieux et le plaisir sérieux; et sa devise – dans la vie et sur TikTok – est “embrasser la grimace”. Autrement dit, laissez le monde vous voir comme votre moi désordonné et authentique.

« Faites confiance aux jeunes »

Bien sûr, vous devez avoir un candidat qui est prêt à vous laisser faire cela. “John n’est pas un mec Instagram” – poli, soigneusement organisé – “et ce ne serait pas non plus à lui de le mettre sur TikTok dansant”, a-t-elle déclaré. “Mais si nous pouvons utiliser une sorte de son bizarre et décalé et modifier nos messages pour qu’ils soient un peu, eh bien, pas désordonnés, mais pas super raffinés, cela correspond à qui il est, qui est cette campagne.”

Quelques-uns de ses tubes : le vidéo du Dr Oz se vantant d’avoir grandi «au sud de Philadelphie», suivi d’une carte montrant que de l’autre côté de l’eau se trouve… le New Jersey, recouvert de «All Star» de Smash Mouth («Quelqu’un m’a dit un jour que le monde allait roulez-moi / je ne suis pas l’outil le plus pointu du hangar »).