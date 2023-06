TikTok : Voici pourquoi #medicalgaslighting est à la mode

Comptant désormais plus de 226 millions de vues sur TikTok, la balise de médias sociaux #medicalgaslighting offre aux patients un moyen d’exprimer leur inquiétude de ne pas se sentir entendus par les professionnels de la santé d’aujourd’hui.

« L’éclairage au gaz médical par les prestataires de soins de santé peut avoir un impact dévastateur sur les femmes », a déclaré Shawana S. Moore, infirmière praticienne en santé des femmes certifiée par le conseil et spécialisée dans la santé des femmes à Atlanta, à Fox News Digital. « Ces expériences peuvent éroder la confiance dans les professionnels de la santé, créer des sentiments de doute de soi et entraîner des retards dans la réception des soins appropriés. »

L’éclairage au gaz médical, lorsque les patients sentent que leurs symptômes sont rejetés par leurs professionnels de la santé, est le plus souvent vécu par les jeunes, les femmes et les minorités.

« En ce qui concerne notre santé personnelle, nous devrions tous nous sentir confiants et habilités à être nos propres défenseurs », a déclaré Sylvia Kang, PDG et fondatrice de la société d’aide à la conception et de suivi de la fertilité Mira, à Fox News Digital.

Selon une étude médicalement révisée de Mira, 72 % des femmes de la génération Y se sentent rejetées par les médecins.

« Lorsqu’on leur a demandé spécifiquement s’ils avaient ou non subi un éclairage au gaz médical, un répondant sur deux (50%) a estimé qu’il avait subi un éclairage au gaz médical », a rapporté Mira. « La majorité des éclairages au gaz se sont produits soit avec un médecin généraliste (50%) ou dans une salle d’urgence (30%), et des expériences d’éclairage au gaz ont été signalées dans tout le pays. »

Près de 66% des femmes interrogées ont déclaré avoir été informées par leur médecin que leurs symptômes étaient dus au stress ou à l’anxiété. Un autre 53% ont déclaré que leurs médecins leur avaient dit qu’ils devaient perdre ou prendre du poids.

« En raison du rejet des symptômes, 58% des personnes interrogées ont déclaré avoir eu du mal à obtenir un diagnostic correct ou même la possibilité de subir des tests supplémentaires », a rapporté Mira. « 44 % des personnes interrogées avaient également l’impression que leur professionnel de la santé les blâmait pour leurs symptômes ou leur maladie, un patient admettant : « Au lieu de me sentir vu, je me sens comme une nuisance ».

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

SantéSanté et médecineRéseaux sociauxTikTokTendance actuelle