TikTok vient de partager le hack le plus simple pour un eye-liner sans effort – Hollywood Life

Quand il s’agit de maquillage, rien n’est plus beau qu’un eye-liner incrusté. C’est subtil, naturel et parvient toujours à attirer l’attention sur les yeux. Mais comment obtenir ce look ? Un récent tutoriel sur l’eye-liner a fait le tour des réseaux sociaux – nous sommes ici pour expliquer pourquoi il est si populaire et vous montrer comment vous pouvez le recréer avec un produit simple.

C’est quoi la Technique ?

L’astuce est assez simple. Tout d’abord, prenez un crayon pour les yeux noir ou marron et tapissez tout votre œil, de la ligne des cils inférieurs au pli, y compris la ligne de flottaison.

Il n’est pas nécessaire de faire cela propre ou même. Après avoir tracé la ligne tout autour de votre œil, lavez votre visage à l’eau tiède et massez doucement le contour des yeux avec un chiffon humide ou un tampon nettoyant. Cela aidera à éliminer une partie du produit de vos cils et de vos plis tout en laissant des traces en place pour une finition sans effort. Vous pouvez également utiliser un coton-tige humidifié autour des bords de votre ligne de cils si nécessaire. Le résultat? Le maquillage ultime sans maquillage que tout le monde peut faire, aucune compétence MUA requise.

@jessmclements Nouveau hack d’eye-liner? #maquillage #beauté ♬ son original – Jessica Clements

Recréez le look avec Covergirl

Recréez le look d’eye-liner préféré de TikTok à l’aide du crayon pour les yeux Covergirl Perfect Point Plus ! Sa formule crémeuse et lisse glisse sans effort pour créer facilement la forme d’œil de chat souhaitée.

Pas besoin de s’inquiéter que votre main glisse ou que vous n’obteniez pas une ligne précise – ce crayon est tout ce dont vous avez besoin pour vous assurer d’obtenir ce look sans effort en toute occasion. De plus, il reste en place toute la journée pour que vous n’ayez pas à le retoucher. Le crayon Covergirl est actuellement à 36 % de réduction, alors achetez le vôtre aujourd’hui pour seulement 7,66 $.

Une astuce d’eye-liner que vous allez adorer

Maintenant que vous savez comment obtenir le look eye-liner parfait, vous pouvez commencer à expérimenter différentes techniques pour trouver celle qui vous convient le mieux ! Que vous choisissiez ce hack sans effort ou que vous optiez pour quelque chose de plus compliqué, le crayon pour les yeux Covergirl Perfect Point Plus peut vous donner le résultat souhaité rapidement et facilement. Alors essayez-le aujourd’hui – nous vous garantissons que vous tomberez amoureux de ce hack !

