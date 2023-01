TikTok veut que vous fassiez une pause avant de regarder des médias contrôlés par l’État

TikTok étiquette désormais les médias affiliés à l’État dans plus de 40 nouveaux marchés, dont les États-Unis, le Canada et une grande partie de l’Europe, la société de médias sociaux m’a dit Mercredi. Il s’agit d’une extension d’un programme pilote mené en Biélorussie, en Russie et en Ukraine en 2022.

TikTok a déclaré que sa politique consistait à étiqueter les comptes “dont la production éditoriale ou le processus décisionnel est soumis au contrôle ou à l’influence d’un gouvernement”. La politique sera encore étendue à une date ultérieure, a indiqué la société. Les comptes étiquetés comme affiliés à l’État auront la possibilité de faire appel.

Lorsque les utilisateurs font défiler une vidéo à partir d’un compte avec le label contrôlé par l’État de TikTok, ils reçoivent un avertissement contextuel leur conseillant de faire une pause et de déterminer si le contenu pousse un programme favorable à un gouvernement.

TIC Tac



TikTok le dit s’associe à des experts indépendants pour identifier les comptes qui doivent être considérés comme contrôlés par les gouvernements, et prend en compte divers facteurs tels que la mission, le financement, le personnel et la direction de la publication, ainsi que les directives éditoriales pour déterminer si les utilisateurs doivent être alertés du contenu du compte. Obtenir un financement des gouvernements ne qualifie pas automatiquement un compte pour le label, en fonction des protections éditoriales.

Cette décision intervient alors que TikTok fait face à un examen de plus en plus minutieux aux États-Unis, avec plusieurs universités, États et le gouvernement fédéral envisager ou promulguer des interdictions contre l’application sur certains appareils.

Voici la liste complète des pays auxquels la politique des médias affiliés à l’État de TikTok est étendue : Afghanistan, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mongolie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Chypre, République de Moldova, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne , la Suède, le Tadjikistan, le Turkménistan, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Ouzbékistan.