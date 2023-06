TikTok va investir des milliards de dollars en Asie du Sud-Est, déclare le PDG

L’application vidéo courte TikTok, propriété du chinois ByteDance, a déclaré jeudi qu’elle investirait des milliards de dollars en Asie du Sud-Est au cours des prochaines années, alors qu’elle double dans la région dans un contexte d’intensification de l’examen mondial de la sécurité de ses données.

L’Asie du Sud-Est, une région avec une population collective de 630 millions d’habitants – dont la moitié a moins de 30 ans – est l’un des plus grands marchés de TikTok en termes de nombre d’utilisateurs, générant plus de 325 millions de visiteurs sur l’application chaque mois.

Mais la plate-forme n’a pas encore traduit la large base d’utilisateurs en une source majeure de revenus du commerce électronique dans la région, car elle fait face à une concurrence féroce de la part de plus grands rivaux de Sea’s Shopee, Lazada d’Alibaba et Tokopedia de GoTo.

« Nous allons investir des milliards de dollars en Indonésie et en Asie du Sud-Est au cours des prochaines années », a déclaré le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, lors d’un forum qu’il a organisé à Jakarta pour souligner l’impact social et économique de l’application dans la région.

TikTok n’a pas fourni de ventilation détaillée du plan de dépenses, mais a déclaré qu’il investirait dans la formation, la publicité et le soutien aux petits vendeurs souhaitant rejoindre sa plate-forme de commerce électronique TikTok Shop.

M. Chew a déclaré que le contenu de sa plate-forme devenait plus diversifié à mesure qu’il ajoutait plus d’utilisateurs et s’étendait au-delà de la publicité dans le commerce électronique, permettant aux consommateurs d’acheter des biens via des liens sur l’application pendant la diffusion en direct.

TikTok compte 8 000 employés en Asie du Sud-Est et 2 millions de petits vendeurs vendant leurs marchandises sur sa plateforme en Indonésie, la plus grande économie de la région, a-t-il ajouté.

Les transactions de commerce électronique dans la région ont atteint près de 100 milliards de dollars l’année dernière, l’Indonésie représentant 52 milliards de dollars, selon les données du cabinet de conseil Momentum Works.

TikTok a facilité 4,4 milliards de dollars de transactions en Asie du Sud-Est l’année dernière, contre 600 millions de dollars en 2021, mais il était toujours loin derrière les 48 milliards de dollars de ventes de marchandises régionales de Shopee en 2022, a déclaré Momentum Works.

Le plan d’investissement de TikTok intervient alors que la société chinoise fait l’objet d’un examen minutieux de la part de certains gouvernements et régulateurs en raison des craintes que Pékin puisse utiliser l’application pour récolter les données des utilisateurs ou faire avancer ses intérêts.

Des pays comme la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont interdit l’application sur les téléphones du gouvernement, selon TikTok, des mesures fondées sur des « idées fausses fondamentales » et motivées par une géopolitique plus large.

TikTok a nié à plusieurs reprises avoir déjà partagé des données avec le gouvernement chinois et a déclaré que la société ne le ferait pas si on le lui demandait.

L’application n’a pas été confrontée à des interdictions majeures sur les appareils gouvernementaux en Asie du Sud-Est, mais son contenu a fait l’objet d’un examen minutieux.

L’Indonésie a présenté l’un de ses premiers grands défis politiques mondiaux en 2018, après que les autorités ont brièvement interdit TikTok pour les publications qui, selon elles, contenaient « de la pornographie, du contenu inapproprié et du blasphème ».

Au Vietnam, les régulateurs ont déclaré qu’ils enquêteraient sur les opérations de TikTok dans le pays, car le contenu « toxique » de la plate-forme constitue une menace pour sa « jeunesse, sa culture et sa tradition ».

