TikTok teste son propre chatbot IA intégré à l’application nommé « Tako »

TikTok est la dernière entreprise technologique à avoir commencé à travailler sur un chatbot basé sur l’intelligence artificielle. La société d’hébergement vidéo a annoncé jeudi Twitter qu’il a commencé un test limité de son outil alimenté par l’IA, appelé Tako, avec des utilisateurs sélectionnés aux Philippines.

« Tako est un outil alimenté par l’IA pour aider à la recherche et à la découverte sur TikTok », a tweeté la société. « Aucun plan actuel pour cela au-delà de ces premiers tests, mais nous sommes ravis d’entendre vos commentaires ! »

« Nous explorons toujours de nouvelles technologies qui ajoutent de la valeur à notre communauté », a déclaré un porte-parole de TikTok à CNET dans un e-mail. « Nous sommes impatients d’apprendre de notre communauté alors que nous continuons à créer un lieu sûr qui divertit, inspire la créativité et stimule la culture. »

Selon la firme de recherche technologique Watchful.ai, Tako peut recommander du contenu à regarder et des utilisateurs à suivre en fonction de ce que vous avez regardé et des questions que vous lui avez posées. Une capture d’écran de Tako publiée par la société indique que le chatbot peut répondre aux questions et avoir une conversation avec vous, mais les réponses de Tako peuvent ne pas être vraies et ne doivent pas être invoquées.

D’autres entreprises technologiques, comme OpenAI, Google et Snapchatont déployé des chatbots IA pour les gens. Microsoft a également intégré l’IA dans son moteur de recherche Bing.

TikTok est apparemment en retard dans le jeu selon ces normes, mais certaines grandes entreprises technologiques, comme Pommen’ont encore fait aucune annonce concernant les fonctionnalités ou les outils d’IA.

