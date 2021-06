TikTok tendance entraînant des adolescents coincés dans des balançoires pour bébés claqués par les chefs des pompiers

Les chefs de FIRE ont critiqué une tendance irréfléchie de TikTok qui a pour conséquence que les adolescents se retrouvent coincés dans des balançoires pour bébés – après que le nombre d’appels d’urgence ait presque doublé en un an.

Les adolescents se serrent à l’intérieur de l’équipement conçu pour les nourrissons pour filmer de courtes vidéos sur les réseaux sociaux sur TikTok.

Mais de nombreux adolescents se retrouvent coincés dans le siège et doivent être coupés.

Les données obtenues via les demandes d’accès à l’information montrent qu’il y a eu au moins 777 appels au Royaume-Uni l’année dernière pour des personnes bloquées.

Des sources disent que l’engouement pour TikTok sera une grande partie de ces appels. Il s’agit d’une augmentation de 77,3 % par rapport aux 438 sauvetages de balançoires en 2019.

Le député conservateur Nigel Mills a déclaré : « C’est à la fois choquant et ridicule. C’est un gaspillage total de ressources pour les pompiers.

« Les gens qui font ça devraient être condamnés à une amende. Ils sont destinés aux bébés à jouer chez les personnes plus âgées.

« Je serais tenté de les laisser là, même si, je suppose, vous ne pouvez pas vraiment.

« Comme ce serait horrible si un pompier ne pouvait pas s’occuper d’un incendie mortel assez rapidement parce qu’il libérait ces idiots. »

Un pompier a déclaré au Sun: «Cet engouement est certainement à blâmer pour l’augmentation.

« MEILLEURES CHOSES À FAIRE »

« Nous avons mieux à faire que de couper des balançoires aux adolescents qui pensent que c’est un rire. Pendant que nous traitons avec eux, un incendie de maison pourrait tuer des gens.

« C’est très irritant. Les vidéos TikTok seront à blâmer pour beaucoup d’entre elles.

Les services d’incendie et de sauvetage écossais ont reçu le plus d’appels avec un énorme 98 – près d’un tous les trois jours – contre 48 l’année précédente.

Les pompiers de Londres sont arrivés deuxième avec 52, contre 32 en 2019.

Alors que le Kent est passé de 22 à 45, Devon & Somerset est passé de 23 à 40 et le Lancashire est passé de 14 à 40.

Les appels ont été au moins le double pour les services d’incendie tels que Merseyside, Manchester et Leicestershire – avec Essex, Buckinghamshire, Cleveland, Worcester, Northamptonshire et l’Irlande du Nord plus que triplé.

Certains services avec moins de sauvetages de balançoires l’année précédente ont été témoins de cinq fois plus d’appels.

Northumberland en avait deux en 2019, mais 12 l’année suivante. L’Oxfordshire, le West Sussex et le Norfolk n’ont tous eu qu’un seul appel chacun en 2019, mais respectivement huit, six et cinq sauvetages l’année dernière.

Et la mode ne montre aucun signe de ralentissement, car les pompiers de Londres ont déjà sauvé au moins 21 personnes des balançoires jusqu’à présent cette année – principalement en début de soirée.

Sa commissaire adjointe aux casernes de pompiers, Jane Philpott, a averti le mois dernier : « Dans leur quête de la gloire de TikTok, les gens ont potentiellement détourné nos équipes d’incidents plus graves et ce n’est pas quelque chose que nous voulons voir.

« Nous demandons aux gens de bien réfléchir avant de participer à ce défi – pensez aux blessures que vous pourriez vous causer, aux dommages causés aux balançoires qui doivent être coupés et surtout au fait que vous utilisez des ressources qui pourrait être nécessaire pour une véritable urgence.

« Cela peut être une histoire amusante pour vos amis, mais perdre le temps des services d’urgence est grave. »

Dans le Kent, 99 personnes ont eu besoin d’être sauvées des balançoires au cours des quatre dernières années. Mais 63 de ces sauvetages ont eu lieu depuis janvier 2020.

Le service a exhorté : « S’il vous plaît arrêtez, cela fait perdre du temps aux équipes » et a adapté les paroles de la chanson 99 problèmes de Jay Z : « 99 problèmes avec des balançoires collées sur les fesses. Si vous avez des problèmes avec TikTok, nous nous sentons mal, hein. Nous avons eu 99 problèmes (de swing) alors qu’il ne devrait y en avoir aucun.

Après avoir été retardé par d’autres urgences lors de la libération de deux adolescents avec des fesses coincées dans des balançoires en juillet dernier, South Wales Fire and Rescue a averti: « Si vous avez plus de 4 ans, n’essayez pas d’en monter un !! »

Hampshire & Isle of Wight Fire Control a tweeté le hashtag « #YouAREBigandNotClever » après qu’un adolescent a été piégé à Cosham.

Et le service d’incendie du Grand Manchester a plaidé pour que les enfants cessent de relever le défi après avoir traité trois appels en une seule journée.

