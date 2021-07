TikTok temporairement interdit au Pakistan à nouveau pour des accusations selon lesquelles il promeut l’obscénité

La décision de la Haute Cour du Sindh intervient après des critiques au Pakistan concernant la nudité adulte et les activités sexuelles partagées sur TikTok. La société a précédemment cherché à apaiser les inquiétudes au sein du pays à majorité musulmane en supprimant plus de six millions de vidéos de son service au Pakistan au cours des trois derniers mois, à la suite de plaintes des utilisateurs et du gouvernement.

Répondant à la dernière interdiction, TikTok a exprimé sa déception que malgré ses efforts pour « travailler avec les régulateurs » et « examiner avec diligence et prendre des mesures » sur le contenu problématique, les autorités pakistanaises estiment toujours que la plate-forme devrait être restreinte.

La dernière action en justice aurait été lancée après que des préoccupations aient été soulevées auprès de l’Autorité des télécommunications du Pakistan. Un avocat du plaignant a déclaré aux médias locaux que l’agence n’avait pas traité les problèmes soulevés, et une requête au tribunal a donc été déposée.

Le citoyen alléguait que le site affichait « immoral » des vidéos qui étaient « contre les enseignements de l’Islam » et, par conséquent, ne devraient pas être disponibles dans le pays. C’est la troisième fois en neuf mois que le service de l’application est interdit au Pakistan à la suite de plaintes selon lesquelles elle hébergerait du contenu prétendument indécent.

Le jugement de la Haute Cour du Sindh restera en vigueur jusqu’au 8 juillet au moins, date à laquelle une autre audience aura lieu, permettant au site de plaider pour le rétablissement de l’accès.

TikTok est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au Pakistan, avec des millions d’utilisateurs à travers le pays. L’interdiction prenant effet le 1er juillet, les utilisateurs au Pakistan n’auraient apparemment pas pu accéder à leurs comptes ou visionner des images sur le site à partir de jeudi matin.

