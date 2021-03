Auparavant, les utilisateurs de TikTok pouvaient désactiver les publicités personnalisées. Bientôt, ils ne le feront pas. | Loic Venance / AFP via Getty Images

Le 15 avril, le ciblage publicitaire de TikTok deviendra plus agressif.





Si vous avez un compte TikTok et que vous n’aimez pas recevoir de publicités ciblées, vous n’aurez peut-être bientôt plus le choix. À partir du 15 avril, la politique relative aux annonces personnalisées de l’entreprise est en train de changer – tout comme les options des utilisateurs pour les désactiver, semble-t-il.

Actuellement, vous pouvez désactiver la réception d’annonces personnalisées sur TikTok. Ces publicités sont basées sur vos « centres d’intérêt », comme l’indiquent les choses que vous regardez et recherchez sur l’application elle-même. Selon un avis que les utilisateurs de TikTok commencent à voir sur leurs flux, cependant, il semble que cette personnalisation sera bientôt obligatoire.

Avis de TikTok aux utilisateurs indiquant qu’ils sont sur le point de recevoir des publicités personnalisées, qu’ils le veuillent ou non.

Selon cet avis, vous ne pourrez plus désactiver les publicités personnalisées en fonction des données que TikTok recueille à partir de vos actions sur l’application, bien que vous puissiez vous désinscrire des publicités en fonction des données que TikTok obtient de sa « publicité les partenaires. » La seule exception ici concerne les utilisateurs basés dans l’Union européenne, qui sont couverts par le règlement général sur la protection des données (RGPD) et obligent les entreprises à obtenir le consentement des utilisateurs.

«Notre objectif est d’aider les entreprises à atteindre les personnes qui leur sont chères de manière créative et significative, tout en respectant la vie privée de nos utilisateurs», a déclaré TikTok à Recode. «Au fur et à mesure que notre plate-forme publicitaire mûrit, nous continuons d’être transparents avec nos utilisateurs sur leurs choix en matière de publicité personnalisée sur notre plate-forme.»

TikTok augmente régulièrement son activité publicitaire. Selon un récent rapport de Reuters, l’intérêt et les dépenses des annonceurs pour la plate-forme ont explosé lorsque le président Trump, qui a tenté d’interdire l’application en raison de ses liens présumés avec le gouvernement chinois, a perdu les élections. Les annonceurs dépensent plus en publicités ciblées, donc donner aux utilisateurs la possibilité de les désactiver signifie que TikTok génère beaucoup moins de revenus. Les forcer sur les utilisateurs signifie que TikTok en fait bien plus.

Mais la nouvelle politique de TikTok n’est pas vraiment différente de celle de ses rivaux sur les réseaux sociaux. Snapchat, Facebook et Twitter permettre aux utilisateurs de désactiver les publicités en fonction des données collectées auprès de tiers ou du suivi que ces plates-formes effectuent sur d’autres sites Web et applications. Il n’y a aucun moyen de refuser d’être ciblé en fonction de vos actions dans leurs propres applications, bien que les utilisateurs puissent supprimer manuellement les intérêts que les applications leur ont attribués s’ils souhaitent minimiser ce ciblage. TikTok ne donne actuellement pas aux utilisateurs la possibilité de le faire. On ne sait pas si l’entreprise ajoutera cette capacité une fois que la nouvelle politique entrera en vigueur.

«Nous continuerons à être transparents sur nos pratiques de confidentialité des données et à aider les utilisateurs à comprendre leurs choix en matière de confidentialité sur notre centre de sécurité», a déclaré TikTok.

TikTok n’a pas dit à Recode ce qui a motivé le changement, mais ce n’est probablement pas un hasard si cette nouvelle politique intervient alors qu’Apple se prépare à déployer une mise à jour vers iOS 14 qui nécessitera que les applications obtiennent la permission des utilisateurs de les suivre dans d’autres applications. Ce suivi inter-applications, généralement effectué via des morceaux de code que des entreprises comme Facebook et Google installent dans des applications apparemment indépendantes, est une source majeure de revenus pour les applications mobiles – et une source majeure de données sur leurs utilisateurs.

Craignant que peu d’utilisateurs choisissent d’être suivis lorsque la mise à jour d’Apple oblige les applications à leur présenter l’option, les entreprises se démènent pour trouver comment maintenir leur modèle d’entreprise publicitaire personnalisé. Vous avez peut-être remarqué cette fenêtre contextuelle sur Instagram, par exemple, qui incite vivement les utilisateurs à «rendre les publicités plus personnalisées» pour une «meilleure expérience publicitaire».

Instagram demande maintenant aux utilisateurs la permission de les suivre sur d’autres applications et sites Web, bien qu’il présente cela comme une «meilleure expérience publicitaire».

Comme l’indique l’avis, vous autorisez Instagram à suivre votre activité sur d’autres applications et sites Web afin que l’application puisse créer un profil complet de vous et de vos intérêts, et vendre des publicités basées sur eux.

Les données que ces applications obtiennent directement de leurs propres utilisateurs sont toujours bonnes à collecter et à faire de la publicité.Il est donc logique que TikTok veuille s’assurer de pouvoir en obtenir le plus possible avant que ses autres flux de données ne se tarissent.

