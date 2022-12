TikTok Star va à la ferme dans des hauts courts, s’attaque aux utilisateurs déconcertés avec sarcasme

Avez-vous déjà vu un agriculteur porter des hauts courts et des jeans ? Nous pensons souvent aux agriculteurs portant des vêtements agricoles traditionnels. Bien que cela varie d’un pays à l’autre, les hauts courts ne nous viennent pas à l’esprit quand on y pense. Cependant, l’influenceuse et star de TikTok Nikki Neisler a laissé ses téléspectateurs émerveillés par les tenues qu’elle choisit lorsqu’elle se rend à la ferme.

L’influenceuse de San Diego affirme qu’elle refuse de porter une chemise ordinaire lors de la greffe à la ferme et aime plutôt porter des hauts courts. Mais elle convient qu’elle doit lutter contre un «bronzage de paysan» en raison de sa tenue vestimentaire pas si traditionnelle. Elle montre souvent sa vie à la ferme et porte des tenues qu’elle veut plutôt que des vêtements traditionnels de fermière.

Neisler plaisante sarcastiquement en disant qu’elle change de tenue juste avant d’enregistrer un clip TikTok. Fan a déclaré: «Je vois que vous pouvez parler couramment le sarcasme. J’apprécie cela.

Les gens ont décrit Neisler comme étant “magnifique” et “doux”. Mais certains ne croient pas qu’elle soit une agricultrice en disant qu’ils n’ont jamais vu une fermière arborant de longs ongles vernis et pointus.

Neisler, qui travaille actuellement comme spécialiste du marketing, a révélé qu’elle écoute de la musique country quand la maison lui manque. Elle suggère que les chansons country sont plus que de la musique et les décrit comme « sous-estimées ». Elle a également partagé une série de clips d’elle montant à cheval et voyageant le long des routes secondaires.

Neisler a souvent partagé des vidéos d’elle conduisant un tracteur auquel les gens ont demandé si elle les conduisait. À ces questions, elle a répondu en plaisantant – “Non, je n’utilise que la direction automatique.”

Neisler est devenu une sensation sur TikTok et compte plus de 16 millions d’abonnés sur la plateforme de médias sociaux.

