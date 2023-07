TikTok Star Pinkydoll suscite un engouement hilarant pour les PNJ sur Internet

Hummm la glace est trop bonne !

Les médias sociaux sont enflammés par la sensation canadienne TikTok Pinkydoll qui est devenu célèbre en tant que visage de l’engouement hilarant et désordonné des PNJ en ligne.

c’est un compte pinkydoll stan pic.twitter.com/zs4531fhv6 — ꜱɪʟᴋᴋ ᴅᴀ ꜱᴏᴀᴋᴀʜ (@soberthots_) 13 juillet 2023

Dans les diffusions en direct TikTok potentiellement lucratives, les utilisateurs agissent comme un « PNJ » (personnage non jouable) – pensez à des personnages d’anime réels – avec une certaine personnalité ou un personnage qu’ils incarnent pour recevoir de l’argent et des cadeaux électroniques comme de la crème glacée, des ballons et des roses des téléspectateurs.

50 000 TÉLÉSPECTATEURS ET ELLES SONT ALLÉES PENDANT 5 HEURES D’ARRÊT pic.twitter.com/GBR2nwCDtJ — dépression BTC (@depression2019) 18 juillet 2023

Afin de recevoir des cadeaux plus grands et meilleurs, les utilisateurs doivent répondre de la manière la plus animée possible sans briser le personnage dans des moments divertissants qui continuent de devenir viraux sur les réseaux sociaux.

L’impact de PinkyDoll vous a fait agir comme un imbécile et je suis là pour ça😭 pic.twitter.com/keqfN4XHIM — 𝔸𝕚𝕝𝕖𝕖 (@Aileean_Gamer) 17 juillet 2023

Reconnue comme la pionnière de l’engouement pour les PNJ TikTok, Pinkydoll fait du pop-corn avec un fer à repasser tout en lançant ses slogans désormais célèbres, notamment « Mmm la crème glacée est si bonne » chaque fois qu’elle est douée de crème glacée, « ballon ! *sons d’éclatement* » chaque fois qu’elle reçoit des ballons et « Gang Gang » chaque fois qu’elle reçoit une icône GG.

enfin attrapé pinkydoll en direct😭 pic.twitter.com/L2A9KhOWEG — dr tenma🧜🏾‍♀️ (@SIRENSLAYERR) 17 juillet 2023

Bien que complètement ridicule, il est rapporté que les utilisateurs peuvent gagner 2 à 4 000 $ par diffusion en direct, ce qui explique le récent NPC BOOM sur TikTok.

Nah sis est en train de le faire fonctionner. Ses chiffres sont plus élevés que Pinky Doll maintenant. pic.twitter.com/A8NednkNKb – Gâteaux Hilary (@_dimeyysburner) 16 juillet 2023

Dans un interview avec VicePinkydoll, qui compte plus de 500 000 abonnés sur TikTok, a révélé qu’elle passait au moins six heures par jour à créer du contenu NPC et qu’elle pouvait gagner près de 10 000 $ par jour.

« J’avais besoin d’argent pour nourrir mon enfant et payer les factures. Je n’avais pas de travail », a-t-elle déclaré. « J’ai décidé de mettre tous mes efforts sur TikTok pour gagner de l’argent et je ne m’attendais pas à devenir viral et à gagner tout cet argent. C’était un choc.

Signalant un changement dans le grand public, super producteur Timbaland a été répertorié comme le meilleur spectateur de l’une des vidéos récentes de Pinkydoll selon une capture d’écran de l’utilisateur Twitter @notbiracks.

apprendre que Timbaland et ATL Jacob sont les principaux donateurs sur les vies de tiktok des filles «crème glacée si bonne» vient de causer des dommages psychiques pic.twitter.com/DPEGeHi3ma – chekov (@notbiracks) 16 juillet 2023

Pinkydoll n’a pas pu s’empêcher de briser le personnage après avoir repéré Timbaland dans son livestream.

@Timbaland x Pinkydoll la collab que vous pensiez ne jamais voir…. Peut-être qu’ils lâcheront un morceau…😎⚡️🤌 (c) LE PLUS FROID pic.twitter.com/M71i3jIw4K – 👑THECOLDEST.CO.UK🥶🎙🎹🏀 #LAYC 5265 (@ukpantherNFT) 18 juillet 2023

« Timbaland, oh ! » elle a annoncé. «Timbaland dans le bâtiment, nous allons à Pluton, où que vous soyez. Où es-tu, Timbaland ?

À ce stade, il sera intéressant de voir jusqu’où elle surfe sur cette vague TikTok et dans combien de temps elle vous finira sur le radar de Drake.

Allez-vous rejoindre l’engouement pour les PNJ sur TikTok ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil aux vidéos les plus drôles de Pinkdoll ainsi qu’à d’autres clips hilarants de PNJ sur le dos.