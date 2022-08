TikTok soutient la diversité dans la technologie avec un nouveau programme de cybersécurité

Nous aimons le voir!

TIC Tac prend des mesures pour stimuler la diversité dans la technologie avec son nouveau Programme de début de carrière en cybersécurité qui commence l’inscription ouverte le 5 septembre permettant aux diplômés récents et à venir de postuler pour examen sur une base continue.

Parallèlement à l’inscription ouverte, le géant des médias sociaux défend une nouvelle initiative #SeeYourselfInCyber ​​de la National Cybersecurity Alliance (NCA) spécifiquement axée sur la connexion des étudiants HBCU à d’excellents emplois dans le cyberespace.

L’un de ses objectifs est de fournir les meilleures pratiques à sa communauté mondiale de plus d’un milliard de personnes à #BeCyberSmart.

“Les gens ne savent plus quoi faire pour se protéger en ligne, mais ils n’en ont pas besoin”, a déclaré Phil Reitinger, président et chef de la direction de la Global Cyber ​​Alliance.

“Il est facile pour les créateurs de contenu et les familles du monde entier de faire des progrès significatifs pour se protéger et protéger leur vie privée en utilisant la boîte à outils de cybersécurité pour les particuliers de GCA et TikTok.”