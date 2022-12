TikTok sous pression alors que l’administration Biden examine la propriété chinoise

Les propriétaires chinois de TikTok pourraient subir des pressions pour se désinvestir. Les problèmes de sécurité de la plate-forme de médias sociaux populaire ont conduit certains responsables de l’administration Biden à “faire pression pour la vente des opérations américaines de la société chinoise afin de garantir que Pékin ne puisse pas exploiter l’application à des fins d’espionnage et d’influence politique”, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal citant des sources anonymes,

L’idée d’une vente forcée a été soulevée lors des discussions du Comité des investissements étrangers aux États-Unis, avec des représentants du Pentagone et du ministère de la Justice faisant pression pour la vente. Parmi les préoccupations figure l’idée que le gouvernement chinois pourrait utiliser TikTok pour acquérir des informations sur les utilisateurs américains ainsi que pour dicter quel contenu est ou non affiché sur la plate-forme “dans le but d’influencer l’opinion populaire américaine”.

TikTok appartient au conglomérat chinois ByteDance. TikTok n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNET.

Les préoccupations en matière de sécurité nationale concernant TikTok se sont intensifiées ces dernières semaines. Un rapport publié plus tôt ce mois-ci suggérait que les négociations entre l’administration Biden et l’application sur ses opérations américaines serait mis en attente pour des raisons de sécurité nationale. L’application a été interdite d’utilisation sur les appareils ou réseaux émis par le gouvernement dans certains États, dont la Virginie et la Géorgie Certaines universités de Géorgie, d’Oklahoma et d’Alabama empêchent également l’accès aux ordinateurs et aux réseaux du campus.

Les inquiétudes concernant la propriété de TikTok et la sécurité nationale ne sont pas nouvelles. L’administration Trump auparavant poussé en vain pour interdire la plate-forme de médias sociaux aux Etats-Unis.