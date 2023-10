TikTok Shop Indonesia cesse de se conformer à l’interdiction du commerce électronique sur les plateformes de médias sociaux du pays

JAKARTA, Indonésie (AP) — TikTok a annoncé qu’elle arrêterait mercredi ses opérations de vente au détail en ligne en Indonésie pour se conformer à la décision du pays d’interdire les transactions de commerce électronique sur les plateformes de médias sociaux – un coup dur pour le marché à la croissance la plus rapide de la plateforme vidéo.

Le gouvernement indonésien a annoncé le 28 septembre la nouvelle réglementation, qui interdit aux sociétés de médias sociaux de faciliter la vente de produits sur leurs plateformes, dans le but de protéger les petites entreprises de la concurrence du commerce électronique, accusant les applications et sites Web populaires de prix d’éviction.

L’application de partage de vidéos appartenant à des Chinois a déclaré dans un communiqué qu’elle cesserait de faciliter les ventes de commerce électronique dans TikTok Shop Indonesia d’ici 17 heures mercredi.

« Notre priorité est de rester conforme aux lois et réglementations locales », indique le communiqué publié mardi sur son site Internet.

Le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré que l’interdiction visait à « empêcher la domination de l’algorithme et à empêcher l’utilisation de données personnelles dans des intérêts commerciaux » et à « créer un écosystème de commerce électronique juste, sain et bénéfique », selon un communiqué publié par le ministère du Commerce. Ministère lorsque l’interdiction a été annoncée. Il précise que les marchés et les vendeurs ne peuvent proposer ou promouvoir que des biens et des services.

Une semaine avant l’annonce de l’interdiction, le plus grand marché de gros d’Asie du Sud-Est, Tanah Abang, a été inspecté. Les vendeurs du marché de la capitale Jakarta subissaient une perte de bénéfices de plus de 50 % car ils ne pouvaient pas rivaliser avec les produits importés vendus en ligne à des prix beaucoup plus bas, selon le ministre des Coopératives et des Petites et moyennes entreprises, Teten Masduki.

Il a déclaré que TikTok était impliqué dans des prix d’éviction qui ont causé des dommages aux petites et moyennes entreprises locales, et que la nouvelle réglementation « réglementera à juste titre le commerce équitable en ligne et hors ligne ».

Quelques jours après l’annonce de l’interdiction, TikTok Indonésie a déclaré qu’elle regrettait la décision du gouvernement, en particulier l’impact qu’elle aurait sur les millions de vendeurs qui utilisent TikTok Shop. Mais l’entreprise a déclaré qu’elle respecterait la réglementation et « suivrait une voie constructive ».

L’Asie du Sud-Est, une région abritant plus de 675 millions d’habitants, est l’un des plus grands marchés de TikTok en termes de nombre d’utilisateurs, générant plus de 325 millions de visiteurs sur l’application chaque mois.

TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, fait également l’objet d’un examen minutieux de la part de certains gouvernements et régulateurs, craignant que Pékin puisse utiliser l’application pour collecter des données sur les utilisateurs ou promouvoir ses intérêts. Des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont interdit l’application sur les téléphones gouvernementaux, bien que TikTok ait nié à plusieurs reprises avoir jamais partagé des données avec le gouvernement chinois et qu’il ne le ferait pas si on lui demandait.