TikTok Shop encres Atome achetez maintenant, payez plus tard partenariat en Malaisie

TikTok a conclu un partenariat avec le service « Achetez maintenant, payez plus tard » Atome pour proposer des paiements échelonnés sur son marché de commerce électronique en Malaisie, le dernier en date de la poussée du commerce électronique de l’entreprise en Asie du Sud-Est.

TikTok Shop inclura Atome comme option de paiement, ce qui permettrait aux clients d’étaler les paiements différés sur trois ou six mois.

Atome est la branche BNPL de la société fintech basée à Singapour Advance Intelligence Group, qui est soutenue par de grands investisseurs comme SoftBank Vision Fund 2 et Warburg Pincus.

Le partenariat devrait « stimuler la croissance » et « permettre aux commerçants et aux petites entreprises d’offrir à leurs clients une option de paiement pratique et flexible », a déclaré vendredi Jonathan Low, responsable de la stratégie et des projets spéciaux pour le commerce électronique chez TikTok Shop.

« En intégrant Atome comme option de paiement sur TikTok Shop, nous sommes ravis de contribuer à stimuler la croissance du commerce électronique et de soutenir les marques de toutes tailles », a déclaré William Yang, responsable commercial chez Atome.