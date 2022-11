TikTok se transforme en un mastodonte publicitaire

Cette année, TikTok est sur la bonne voie pour générer près de 10 milliards de dollars de revenus publicitaires, soit plus du double de ce qu’il a généré l’année dernière, selon les estimations de la société de recherche Insider Intelligence. Les revenus publicitaires de TikTok cette année devraient éclipser ceux de concurrents comme Twitter et Snap, bien que son activité reste faible par rapport à Google et Meta, qui possède Facebook et Instagram.

TikTok était autrefois surtout connu pour ses vidéos de danse virale et ses chansons pop. Mais ces dernières années, l’application – qui appartient au chinois ByteDance – s’est également transformée en un mastodonte de la publicité numérique, vendant l’accès à sa présence croissante sur Internet aux marques et développant des produits qui facilitent la publicité sur la plate-forme.

Une semaine plus tard, Tiffany a publié un autre vidéo sur TikTok, l’application virale de courtes vidéos. Cette publicité montrait la personnalité des médias sociaux Kate Bartlett parlant directement aux téléspectateurs depuis une salle de bain, puis essayant de petits bibelots dans un magasin Tiffany. Il a été regardé plus de 5,2 millions de fois.

Le mois dernier, Tiffany & Company a partagé un élégant noir et blanc vidéo mettant en vedette la superstar de la pop Beyoncé dégoulinant de pierres précieuses et entourée de fêtards de boîte de nuit. L’annonce de bijoux d’une minute a été publiée sur Instagram, où elle a attiré 1,6 million de vues.

TikTok se développe alors même que la publicité numérique s’effondre dans un ralentissement économique mondial. Le ralentissement a nui à Snap, Google et Meta. Et Tik Tok, mais pas immunisésemble aggraver les malheurs de ses rivaux en leur volant des affaires.

Snap a récemment qualifié TikTok de l’un de ses “concurrents très importants et très sophistiqués”. YouTube, qui a signalé le mois dernier sa première baisse de revenus publicitaires en au moins trois ans, a récemment commencé à placer des publicités dans Shorts, son challenger TikTok. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a nommé TikTok comme rival au moins cinq fois lors d’un appel aux résultats en février.

De nombreux annonceurs s’inquiètent de TikTok et de ses propriétaires chinois, de ses difficultés avec la qualité du contenu et de ses problèmes de trafic de robots. Mais les entreprises continuent d’affluer vers l’application, qui dit qu’elle compte plus d’un milliard d’utilisateurs, car elle semble avoir une portée et un cachet culturel, en particulier chez les jeunes adultes.

Les utilisateurs de TikTok passent en moyenne 96 minutes par jour sur l’application — près de cinq fois ce qu’ils dépensent sur Snapchat, triplent leur temps sur Twitter et presque deux fois plus que leur temps sur Facebook et Instagram, selon la société d’analyse de données Sensor Tower.

« TikTok dévore le monde. La seule chose qui compte dans le monde du divertissement, c’est le temps passé », a déclaré Rich Greenfield, analyste technologique chez LightShed Partners. “Si vous passez moins de temps parce que TikTok prend des parts, c’est négatif pour votre activité publicitaire.”