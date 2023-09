Des centaines de couples sur TikTok montrent ce qu’ils décrivent comme « l’effet petite amie » : comment les hommes semblent améliorer leur sens de la mode sous l’influence de leurs petites amies.

Mais certains internautes dénoncent le phénomène, affirmant qu’il s’agit du dernier exemple de personnes poussées vers la même esthétique minimaliste « tendance » qu’elles se sentent obligées de vanter sur leurs pages de réseaux sociaux.

Ce soi-disant effet est apparu comme l’antithèse d’un phénomène appelé facétieusement « l’air du petit ami », dans lequel une femme commence à sortir avec un homme et brille « vers le bas » au lieu de vers le haut. Lorsqu’un créateur a souligné que le contraire se produit pour les hommesles couples ont commencé à réagir en démontrant que cela se produisait dans leurs propres relations.

Vidéos utilisant le hashtag #effetpetite amie ont accumulé plus de 11 millions de vues sur TikTok au cours des sept derniers jours.

La tendance a commencé à prendre de l’ampleur ce mois-ci lorsque le créateur de contenu Gabe Escobar, 21 ans, a accumulé 3,5 millions de likes pour partage une série de photos illustrant comment son style a progressivement évolué depuis qu’il a commencé à sortir avec sa petite amie il y a plus d’un an.

« En tant que garçon, je n’ai jamais vraiment eu de gens qui me donnaient des conseils sur ce que je devais porter », a déclaré Escobar lors d’un entretien téléphonique. « Chaque jour, je vois beaucoup de TikToks sur des conseils de mode pour filles, sur ‘Préparez-vous avec moi’ ou sur des courses, mais j’en vois beaucoup moins sur la mode pour hommes, et je n’avais vraiment aucune idée de quoi porter. »

Maintenant qu’il entame sa première relation sérieuse, a-t-il déclaré, Escobar a le sentiment d’avoir quelqu’un qui se soucie suffisamment de lui pour lui donner des commentaires honnêtes et des suggestions sur son sens de la mode. Sa petite amie lui a créé un tableau Pinterest d’idées de tenues et, à sa demande, lui a envoyé une liste d’articles de mode – notamment des jeans, des kakis, des polos, des maillots de rugby et des sweat-shirts – à emporter à Rome pour son semestre à l’étranger.

Sa tenue quotidienne précédente consistait généralement à porter un maillot court et un pantalon retenu par une ceinture en cuir, associés à quelques colliers et un cartable bleu-gris. Ces jours-ci, il porte des boutons amples et il a laissé pousser ses cheveux, auparavant bourdonnés sur les côtés, pour adopter une raie médiane.

Dans les commentaires sur les vidéos du genre, certains téléspectateurs applaudissent les changements stylistiques des hommes et le travail que leurs copines ont dû faire.

Mais il y a aussi de nombreux critiques de la tendance, qui suggèrent que ces hommes suppriment leurs styles individuels dans un look « Instagrammable ». Certains internautes ont également souligné dans des commentaires que des pièces considérées comme démodées aujourd’hui, comme les jeans skinny, étaient probablement à la mode il y a des années, lorsque de nombreux couples se sont rencontrés pour la première fois.

Escobar a déclaré que même s’il était satisfait de son « éclat », il avait remarqué l’homogénéité qui accompagne la tendance.

« Je pense que, dans de nombreux exemples, vous pouvez en quelque sorte voir les tenues devenir relativement les mêmes dans tous les domaines », a-t-il déclaré. «J’espère que ce n’est pas à ça que je ressemble. Peut-être que je devrais d’abord m’examiner avant de porter un jugement.

Wildlin Pierrevil, un créateur de contenu qui partage largement des commentaires culturels sur TikTok, a publié une vidéo critiquant l’uniformité des tenues « d’après » de nombreux hommes par rapport à leurs tenues de départ, qui, selon lui, exhibaient généralement davantage leur individualité et incluaient certains styles qu’il en fait vraiment. aimé.

Pierrevil a déclaré qu’il se souvient avoir vu une vidéo d’un homme faisant la chronique de ses tenues avant et après avoir rencontré sa petite amie, tandis que sa petite amie critiquait durement ses anciennes tenues hors écran. En faisant défiler, a-t-il dit, il avait l’impression que certaines vidéos étaient « juste un peu méchantes ».

Il y a une différence, dit-il, entre aider les gens à développer leurs goûts et à exécuter leur propre style et leur demander d’abandonner leur style personnel au profit de celui de leur partenaire.

« En renonçant au style, vous pouvez en quelque sorte vous présenter comme quelqu’un qui sait vaguement comment s’habiller », a-t-il déclaré. « Le plus difficile, c’est de rencontrer quelqu’un là où il en est en termes d’expression de son identité et d’essayer de décoder ce qu’il essaie de dire avec sa mode pour l’aider à mieux l’articuler. »

Pour Escobar et d’autres qui ont publié des articles sur leur nouveau look, changer de look ne consistait pas à répondre à une certaine esthétique. Il s’agissait de trouver ce dans quoi ils se sentent le mieux.

« Je n’ai jamais dû abandonner un style parce que ma petite amie me montrait de nouveaux vêtements », a déclaré Escobar. «Je n’avais tout simplement pas de style. Et maintenant je le fais.