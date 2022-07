TikTok se convainc que ce personnage de “Stranger Things” revient

Perdre un personnage de fiction bien-aimé peut être dévastateur. Pour certains fans de Stranger Things de Netflix, la finale de la saison 4 de l’émission est toujours une source de profond chagrin. Sur TikTok, certains fans sont tellement dépourvus qu’ils proposent des théories sur la façon dont un personnage en particulier pourrait revenir après sa mort apparente.

Appelez cela créativité. Appelez cela la première étape des cinq étapes du deuil d’Elisabeth Kübler-Ross. Quoi qu’il en soit, il y a des agitations désespérées dans l’espoir que ce personnage puisse vivre pour voir un autre jour à Hawkins. Après tout, ce ne serait pas la première fausse sortie de la série.

De toutes les théories, cependant, il y en a une qui a en fait une once de logique, même si elle est toujours en proie au déni. Lisez à vos risques et périls. Gros spoilers à venir.

Eddie se réveille

Sans doute, Eddie Munson (Joseph Quinn) – l’amoureux de D&D, référence au Seigneur des Anneaux, métalleux au cœur d’or, a été le personnage détaché de la saison. Eddie se retrouve accusé à tort de la mort de la pom-pom girl Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), et il s’associe aux enfants Hawkins pour protéger la ville.

Malheureusement, mon cher Eddie n’y arrive pas. En train d’attirer l’attention des démobats et de tenir bon afin de donner à ses amis suffisamment de temps pour attaquer le meurtrier Vecna ​​ailleurs dans Upside Down, les chauves-souris le submergent et il meurt dans les bras de Dustin.

C’est une vraie fête de l’eau, honnêtement.

Par la suite, personne ne semblait trop secoué par la mort d’Eddie, à l’exception de Dustin (Gaten Matarazzo). TikTok est une autre histoire. Les hommages ne manquent pas. Musique triste sur des montages de clips de la saison. Les gens laissent des commentaires comme : “Je ne pouvais pas m’arrêter de pleurer”, “J’ai légitimement pleuré sur cette scène de mort” et “dévasté, il n’a pas pu rester plus longtemps”. Des clips TikTok parlent de l’avenir perdu d’Eddie – enfin diplômé, avoir des enfants, voir le Seigneur des Anneaux au théâtre.

Comment Eddie pourrait revenir dans la saison 5

Parce qu’Internet est Internet, il est difficile de déterminer exactement qui a lancé cette théorie des fans sur la façon dont Eddie pourrait revenir saison 5.

Sur TikTok, l’utilisateur @.dizay a publié une idée qui semble quelque peu plausible, qui a ensuite été développée par @paulruddfanclub dans une vidéo qui compte plus de 2,7 millions de vues.

Cela se passe comme suit: le personnage de D&D Kas the Bloody-Handed était un lieutenant ressuscité de Vecna ​​qui a allumé Vecna ​​et l’a tué. Il se trouve aussi qu’il était un vampire. La théorie suit alors l’idée traditionnelle selon laquelle les morsures de chauve-souris (vampires) peuvent transformer les gens en vampires, et Eddie a été mordu par des démobats. Sur TikTok, certains ont souligné que Steve Harrington avait également été mordu, mais les défenseurs de la théorie affirment qu’il aurait fallu qu’il meure pour revenir en tant que vampire. Et Eddie est mort.

Kas et Eddie partagent également quelques points communs, dont les fans espèrent qu’ils préfigurent le retour d’Eddie. D’une part, Kas utilise une épée et un bouclier, qu’Eddie a plus ou moins utilisés (bien que, techniquement, il tenait une lance, si vous voulez être pointilleux à ce sujet). TikToker @jadenbricker a également souligné l’épée aléatoire que le chef de la police de Hawkins, Jim Hopper (David Harbour), a ramassée dans une scène peu avant la mort d’Eddie. (Cette épée, soit dit en passant, est la épée des films Conan.) Eddie a également des tatouages ​​​​de chauve-souris sur son bras, ce qui, selon certains, a une signification connexe. De plus, le Hellfire Club a mentionné Kas dans le match auquel ils ont joué plus tôt dans la saison.

La section des commentaires sur la vidéo de @paulruddfanclub compte plus de 11 000 pages.

“Pour ma propre santé mentale, je vais maintenant croire pleinement cette théorie”, a écrit une personne.

Un autre a dit : « MANIFESTEZ-LE MANIFESTEZ-LE.

Et un autre ne se soucie pas du faux: “Je déteste normalement quand les films et les émissions reviennent sur les décès, mais j’accepterais pleinement cela, surtout si Eddie lui-même tue Vecna.”

Eddie est-il vraiment mort ?

Hé. Dans ton coeur? Jamais. Les coureurs de spectacle que les Duffer Brothers semblent aimer préfigurer et ont certainement trompé le public auparavant. Mais dans un interview sur le podcast Happy Sad Confused, l’animateur Josh Horowitz a demandé : “Eddie Munson ? Officiellement mort ?” À quoi un frère a répondu “oui” et l’autre a dit “malheureusement, ouais”. Plus tard dans l’interview, ils ont expliqué comment Eddie avait toujours été conçu pour être un personnage tragique. Même s’il avait survécu à Upside Down, il n’y aurait pas beaucoup d’avenir pour lui dans une ville qui le considérait comme un meurtrier adorateur de Satan. Les chances semblent minces qu’il obtienne sa fin heureuse pour toujours.

Ross Duffer a fait raconter Collider, cependant, que la chambre de l’écrivain de la saison 5 ne commence qu’en août. Il est peut-être encore temps d’écrire à votre sénateur et d’exiger justice pour Eddie.