TikTok promet de révéler des secrets à Oracle – Bloomberg — RT World News

Le géant des médias sociaux accorderait à son partenaire américain un accès complet au code source, aux algorithmes et aux données de modération

La plate-forme de médias sociaux chinoise TikTok « bientôt » permettre à son partenaire américain Oracle Corp. un accès complet à son code source, ses algorithmes et ses données de modération de contenu, la société s’est engagée dans une déclaration vue par Bloomberg lundi à la suite d’un rapport selon lequel elle était en retard sur ses promesses de cloisonner les données des utilisateurs américains dans les Etats Unis.

Oracle commencera bientôt à surveiller l’accès au « environnement sécurisé » mis en place sur ses serveurs pour héberger également les données américaines de TikTok, indique le communiqué. Les mouvements projetés font partie de la stratégie du géant des médias sociaux visant à compartimenter ses opérations américaines sous contrôle américain afin de désamorcer les accusations d’espionnage chinois sur ses millions d’utilisateurs américains, un plan connu sous le nom de Project Texas.

« Beaucoup des principaux composants du projet Texas sont déjà opérationnels, et nous continuerons à mettre en ligne d’autres parties de l’initiative dans les semaines et les mois à venir », TikTok a promis, insistant « Nos équipes ont travaillé ensemble sur tous les logiciels TikTok qu’Oracle inspectera et surveillera en permanence, tout en garantissant aux utilisateurs américains une expérience ininterrompue. » Les deux sociétés sont également en communication régulière avec le gouvernement américain, a-t-il ajouté.















Oracle inspecte certaines parties du code source de la plateforme depuis janvier dans un soi-disant «centre de transparence dédié», une salle spéciale du Transparency and Accountability Center de TikTok à Los Angeles. Cependant, Bloomberg a rapporté la semaine dernière que le géant américain de la technologie n’avait pas encore obtenu le « un accès sans précédent aux algorithmes et modèles de données associés » promis par le PDG Shou Zi Chew devant le Congrès en mars.

Citant une source interne qui a affirmé que le projet Texas était « en grande partie dans les limbes », le rapport affirmait qu’en dehors des examens préliminaires du code, il n’y avait pas « surveillance continue ou à grande échelle » des opérations de TikTok.

Comme initialement proposé par la direction de TikTok, Project Texas vise à héberger toutes les données des utilisateurs américains de TikTok sur des serveurs Oracle et à partager son fonctionnement interne avec le géant américain du logiciel, permettant à Oracle de revoir son code source et d’auditer les mises à jour de son application.

La déclaration de TikTok est intervenue le même jour que la société a poursuivi l’État du Montana à la suite de l’adoption par le gouverneur Greg Gianforte d’une loi lui interdisant d’opérer. « dans la juridiction territoriale du Montana, » ce qui obligerait théoriquement les magasins d’applications mobiles à interdire aux clients de télécharger l’application dans l’État.

La porte-parole de TikTok, Brooke Oberwetter, dénoncée « L’interdiction inconstitutionnelle de TikTok dans le Montana » accusant le gouvernement de l’État d’avoir violé le premier amendement et arguant que seul le gouvernement fédéral a le pouvoir de promulguer une telle interdiction pour des raisons de sécurité nationale. La poursuite est la deuxième intentée contre l’État, après qu’un groupe de créateurs de TikTok a poursuivi la semaine dernière pour des motifs liés au premier amendement.