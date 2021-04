TIKTOK est poursuivi pour des milliards de livres pour avoir accumulé les données privées de millions d’enfants.

L’ancienne commissaire aux enfants pour l’Angleterre, Anne Longfield, lance une plainte judiciaire explosive contre le géant des médias sociaux.

Le géant des médias sociaux Tiktok est poursuivi pour des milliards pour avoir conservé des millions de données privées sur des enfants Crédit: Alamy

Elle dit que la société a amassé une base de données terrifiante contenant les chiffres, les photos et les vidéos de millions d’enfants sans autorisation appropriée.

La société de plusieurs milliards de livres fouille ensuite ces données en générant d’énormes profits, a-t-elle averti.

Mme Longfield demande à la société chinoise de verser des milliers de livres en compensation aux 3,5 millions d’enfants au Royaume-Uni et en Europe qui ont été touchés.

L’entreprise devrait également supprimer immédiatement le trésor douteux de données, a-t-elle ajouté.

Mme Longfield a déclaré au Sun que l’entreprise devait de toute urgence assumer ses «responsabilités».

TikTok conserve les droits et les données sur chaque vidéo réalisée sur la plate-forme, a-t-elle déclaré.

Mme Longfield a fulminé: «C’est très gourmand. Si vous le touchez, ils le récupèrent. Ils exploitent vraiment les données des enfants en ligne. Les entreprises qui ont un pouvoir énorme dans la vie des enfants doivent assumer leurs responsabilités. »

Des millions d’adolescents utilisent TikTok sans se rendre compte qu’ils abandonnent une grande partie de leurs informations privées, a-t-elle déclaré.

L’action contre le groupe est intentée par l’ancienne commissaire aux enfants d’Angleterre Anne Longfield Crédit: inconnu, clair avec bureau photo

Mme Longfield dit qu’elle a les chiffres, les photos et les vidéos de millions d’enfants sans autorisation appropriée Crédit: PA

Elle dit que « les entreprises qui ont un énorme pouvoir dans la vie des enfants doivent assumer leurs responsabilités » Crédit: Alamy

Alors que de nombreux enfants de moins de 13 ans utilisent également le site – même s’ils sont censés être interdits pour être trop jeunes.

Ces enfants ne sont pas en mesure de consentir à ce qu’une grande partie de leurs informations personnelles soit divulguée, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de TikTok a déclaré: «La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour TikTok et nous avons mis en place des politiques, des processus et des technologies solides pour aider à protéger tous les utilisateurs, et nos adolescents en particulier. action. »