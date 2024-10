TikTok poursuivi en justice par 13 États et DC, accusé de nuire aux jeunes utilisateurs

TikTok fait face mardi à de nouvelles poursuites intentées par 13 États américains et le District de Columbia, accusant la populaire plateforme de médias sociaux de nuire et de ne pas protéger les jeunes.

Les poursuites intentées séparément à New York, en Californie, dans le District de Columbia et dans 11 autres États élargissent les activités des entreprises chinoises. La bataille juridique de TikTok avec les régulateurs américainset demander de nouvelles sanctions financières à l’encontre de l’entreprise.

Les États accusent TikTok d’utiliser intentionnellement un logiciel addictif conçu pour que les enfants puissent le regarder aussi longtemps et souvent que possible et de déformer son efficacité en matière de modération de contenu.

« TikTok cultive la dépendance aux médias sociaux pour augmenter les profits des entreprises », a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans un communiqué. « TikTok cible intentionnellement les enfants parce qu’ils savent que les enfants n’ont pas encore les défenses ou la capacité de créer des limites saines autour du contenu addictif. »

TikTok cherche à maximiser le temps que les utilisateurs passent sur l’application afin de les cibler avec des publicités, affirment les États.

« Les jeunes ont des problèmes de santé mentale à cause des plateformes de réseaux sociaux addictives comme TikTok », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James.

Vous pensez que TikTok ou Temu sont sûrs ? Un expert en cybersécurité vous conseille de réfléchir à nouveau et de les supprimer maintenant

TikTok : « Nous offrons des garanties solides »

TikTok a déclaré la semaine dernière qu’il était fortement en désaccord avec les allégations selon lesquelles il ne protégerait pas les enfants, affirmant « en fait, nous offrons de solides garanties aux adolescents et aux parents ».

Le procureur général de Washington DC, Brian Schwalb, a affirmé que TikTok exploitait une entreprise de transfert d’argent sans licence grâce à ses fonctionnalités de diffusion en direct et de monnaie virtuelle.

« La plateforme TikTok est dangereuse de par sa conception. C’est un produit intentionnellement addictif qui est conçu pour rendre les jeunes accros à leurs écrans », a déclaré Schwalb dans une interview.

Le procès de Washington accusait TikTok de faciliter l’exploitation sexuelle d’utilisateurs mineurs, affirmant que la diffusion en direct et la monnaie virtuelle de TikTok « fonctionnent comme un club de strip-tease virtuel sans restriction d’âge ».

L’Illinois, le Kentucky, la Louisiane, le Massachusetts, le Mississippi, le New Jersey, la Caroline du Nord, l’Oregon, la Caroline du Sud, le Vermont et l’État de Washington ont également porté plainte mardi.

En mars 2022, huit États dont la Californie et le Massachusettsont déclaré avoir lancé une enquête nationale sur les impacts de TikTok sur les jeunes.

Le ministère américain de la Justice a poursuivi TikTok en août pour avoir prétendument omis de protéger la vie privée des enfants sur l’application. D’autres États ont déjà poursuivi TikTok pour ne pas avoir protégé les enfants contre tout danger, notamment Utah et Texas. TikTok a rejeté lundi les allégations dans un dossier judiciaire.

La société mère chinoise de TikTok, ByteDance, est en difficulté une loi américaine cela pourrait interdire l’application aux États-Unis.

(Reportage de Jody Godoy à New York et David Shepardson à Washington ; édité par Jamie Freed)

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Les États accusent TikTok de nuire aux jeunes et de ne pas protéger les utilisateurs