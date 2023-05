TikTok poursuit le Montana pour interdiction d’application

TikTok a déposé une plainte fédérale contre le Montana en réponse à une loi d’État récemment adoptée qui interdirait le service vidéo populaire dans l’État.

Le procès, déposé lundi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Montana, vise à « empêcher l’État du Montana d’interdire illégalement TikTok », ont écrit les avocats de la société mère de l’application, ont écrit Bytedance.

« L’interdiction du Montana restreint la liberté d’expression en violation du premier amendement, viole la Constitution américaine à plusieurs autres égards et est préemptée par la loi fédérale », ont déclaré les avocats.

La semaine dernière, le Montana est devenu le premier État américain à interdire TikTok en raison d’allégations selon lesquelles le gouvernement chinois pourrait utiliser l’application pour des opérations de collecte de renseignements. Lorsque l’interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2024, les magasins d’applications d’Apple et de Google ne seront pas légalement autorisés à proposer TikTok aux utilisateurs du Montana, bien que l’on ne sache pas comment ces entreprises pourront mettre en œuvre l’interdiction.

Gouverneur du Montana Greg Gianforte décrit l’interdiction en tant que « mesure importante » destinée à faire avancer « notre priorité commune de protéger les habitants du Montana de la surveillance du Parti communiste chinois ».

TikTok conteste les allégations du Montana selon lesquelles le gouvernement chinois « pourrait accéder aux données sur les utilisateurs de TikTok, et que TikTok expose les mineurs à du contenu en ligne préjudiciable », selon le procès.

« Pourtant, l’État ne cite rien pour étayer ces allégations, et la simple spéculation de l’État ignore la réalité que le demandeur n’a pas partagé et ne partagerait pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, et a pris des mesures substantielles pour protéger la vie privée et la sécurité de Les utilisateurs de TikTok, notamment en stockant toutes les données des utilisateurs américains par défaut aux États-Unis et en mettant en place des garanties pour protéger les données des utilisateurs américains », ont ajouté les avocats.

TikTok a été critiqué par les législateurs américains pour ses liens présumés avec le gouvernement chinois. Shou Zi Chew, PDG de TikTok, a résisté aux questions difficiles des politiciens en mars et a tenté d’apaiser leurs inquiétudes en soulignant le travail de l’entreprise avec le géant américain de la technologie Oracle développer des infrastructures au Texas destinées à stocker et traiter les données des personnes dans le pays.

Avec le procès, TikTok espère que le tribunal trouvera l’interdiction du Montana « inconstitutionnelle et préemptée par la loi fédérale ».

Montre: Interdire TikTok au niveau de l’État « n’a pas de sens », déclare Craft Ventures David Sacks