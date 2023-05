TikTok poursuit le Montana pour interdiction d’application : ce que cela signifie pour vous

TIC Tac riposte contre l’interdiction récemment adoptée par le Montana sur l’application vidéo populaire. Lundi, TikTok a déposé une plainte pour contester légalement l’interdiction devant le tribunal de district américain.

« Nous contestons l’interdiction inconstitutionnelle de TikTok du Montana pour protéger notre entreprise et les centaines de milliers d’utilisateurs de TikTok dans le Montana », a déclaré un représentant de TikTok dans un communiqué envoyé à CNET. « Nous pensons que notre contestation judiciaire prévaudra sur la base d’un ensemble extrêmement solide de précédents et de faits. »

Le 17 mai, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé Projet de loi du Sénat 419faisant de son État le premier du pays à interdire TikTok en raison de préoccupations liées à sa société mère chinoise, ByteDance.

« Le Parti communiste chinois utilisant TikTok pour espionner les Américains, violer leur vie privée et collecter leurs informations personnelles, privées et sensibles est bien documenté », Gianforte a déclaré dans un communiqué de presse annonçant l’interdiction. « Aujourd’hui, le Montana prend l’action la plus décisive de tous les États pour protéger les données privées et les informations personnelles sensibles des Montanais contre la récolte par le Parti communiste chinois. »

Rapports TikTok qu’il compte plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis. Et un Étude Pew 2022 ont constaté que 67 % des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans ont déclaré avoir utilisé l’application, et 16 % de tous les adolescents ont déclaré l’utiliser presque « constamment ». Le Montana, le huitième plus petit État américain par sa population, peut-il vraiment interdire son un peu plus d’un million de personnes d’utiliser l’application ? C’est compliqué.

Que dit TikTok dans sa plainte légale ?

La déclaration de TikTok énumère plusieurs raisons pour lesquelles la société estime que l’interdiction est illégale, en commençant par citer le premier amendement, qui interdit les restrictions gouvernementales à la liberté d’expression.

La société affirme que la loi du Montana « ferme de manière inconstitutionnelle le forum de parole pour tous les orateurs sur l’application et singularise ces orateurs pour un traitement défavorisé avec la justification basée sur le contenu que les vidéos sur TikTok sont nocives pour les mineurs ».

TikTok affirme également que les allégations selon lesquelles les données des utilisateurs américains sont utilisées par le gouvernement chinois impliquent les affaires étrangères et la sécurité nationale, et devraient être traitées au niveau fédéral et non au niveau des États. Il fait valoir que l’interdiction spécifique à l’État de sa plate-forme nationale risque de perturber le flux des voyages et du commerce entre les États, et affirme également qu’il est inconstitutionnel que TikTok soit sanctionné sévèrement en raison de spéculations sur la sécurité de ses données et la modération de son contenu.

TikTok demande un jugement et une ordonnance déclaratoires « invalidant et interdisant de manière préliminaire et permanente au défendeur d’appliquer l’interdiction de TikTok ».

Un représentant du gouverneur du Montana n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le procès.

L’interdiction de TikTok va-t-elle vraiment protéger la confidentialité des données ?

Le Fondation de la frontière électroniqueun groupe de défense des droits numériques à but non lucratif, a qualifié l’interdiction « d’inconstitutionnelle » dans un Fil Twitter.

Et un article de mars publié sur le site de l’EFF a souligné que presque toutes les plateformes de médias sociaux et les entreprises en ligne collectent une grande quantité de données personnelles des utilisateurs, tout en notant que les pratiques de surveillance et de censure de la Chine font de TikTok un cas particulier.

« Pourtant, la meilleure solution à ces problèmes n’est pas de choisir une entreprise ou un pays pour une interdiction », a écrit l’EFF. « Nous devons plutôt promulguer une législation complète sur la confidentialité des données des consommateurs. En réduisant les stocks massifs de données personnelles collectées par toutes les entreprises, TikTok inclus, nous réduirons les opportunités pour tous les gouvernements, y compris la Chine, d’acheter ou de voler ces données.

Jason Kelley, directeur par intérim de l’EFF pour l’activisme, a déclaré à CNET lors d’un entretien téléphonique que l’interdiction viole le premier amendement et ne protégera pas la confidentialité des données, mais imposera un « énorme fardeau » au Montana alors qu’il tente de faire appliquer la loi. Mais il ne pense pas que ce soit le but.

« Ce n’est pas une loi qui est destinée à être appliquée », a-t-il déclaré. « Cela gaspillera beaucoup d’argent des contribuables et sera poursuivi devant les tribunaux. »

Pourquoi le Montana interdit-il TikTok ?

La société mère de TikTok, ByteDance, a son siège à Pékin. Certains craignent que les données acquises par l’application ne soient accessibles au Parti communiste chinois et ne constituent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis si l’entreprise est obligée de partager les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois.

En novembre, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que l’application pourrait être utilisée pour « contrôler la collecte de données sur des millions d’utilisateurs, ou contrôler l’algorithme de recommandation, qui pourrait être utilisé [to] influencer les opérations s’ils le souhaitent, ou pour contrôler les logiciels sur des millions d’appareils. » L’an dernier, le commissaire de la FCC, Brian Carr, a qualifié l’application d' »outil de surveillance sophistiqué ».

L’interdiction ne prendrait pas effet si TikTok était vendu à une entreprise non basée dans « un pays désigné comme adversaire étranger » par le gouvernement américain.

L’interdiction du Montana est la première du genre par un État, mais en décembre, les législateurs américains ont interdit l’application des appareils gouvernementaux, et d’autres pays ont également restreint l’application.

Qu’est-ce que TikTok a à dire sur les accusations en Chine ?

TikTok a nié avoir fourni des informations au gouvernement chinois.

« Il n’y a pas de vérité dans le [Montana] l’affirmation du gouverneur selon laquelle TikTok est associé au gouvernement chinois », a déclaré un représentant de TikTok dans sa première déclaration après l’annonce de l’interdiction. « Le Parti communiste chinois n’a aucun contrôle direct ou indirect sur ByteDance ou TikTok. ByteDance est une entreprise mondiale privée, détenue à environ 60 % par des investisseurs institutionnels mondiaux, 20 % par les fondateurs de l’entreprise et 20 % par des employés, dont des milliers d’Américains. »

Le PDG de TikTok, Shou Chew, a témoigné devant le Congrès en mars. Il a déclaré que TikTok travaillait sur une initiative appelée Project Texas, qui, selon lui, créerait « un pare-feu qui scelle les données des utilisateurs américains protégés contre tout accès étranger non autorisé », et inclurait la surveillance par une société américaine.

Qu’implique l’interdiction de Montana TikTok ?

La police du Montana ne va pas défoncer les portes des citoyens et empêcher les adolescents de Billings ou de Butte de télécharger ou de regarder des danses excentriques ou des vidéos de chats amusantes. Au lieu de s’en prendre à des utilisateurs individuels, l’État tente d’interdire aux magasins d’applications mobiles d’offrir TikTok dans l’État.

Ainsi, bien que la loi interdise techniquement les téléchargements de TikTok, elle ne mentionne pas les amendes pour les citoyens ordinaires, juste TikTok lui-même ou n’importe quel magasin d’applications, Apple pour les appareils iOS ou Google pour les appareils Android, permet aux Montanans d’y accéder. Les amendes proposées sont lourdes – 10 000 $ par jour pour chaque fois que quelqu’un accède à TikTok, « se voit offrir la possibilité » d’y accéder ou de le télécharger. Encore une fois, ces amendes ne s’appliqueraient pas aux utilisateurs, mais aux entreprises qui leur permettent d’obtenir TikTok.

Cependant, le projet de loi comprend également des règles encore plus strictes pour les employés de l’État utilisant des appareils gouvernementaux. Il stipule qu' »à compter du 1er juin, aucune agence exécutive, conseil, commission ou autre entité exécutive, fonctionnaire ou employé de l’État du Montana ne doit télécharger ou accéder à des applications de médias sociaux qui fournissent des informations ou des données personnelles à des adversaires étrangers sur le gouvernement- périphériques émis ou lorsqu’il est connecté au réseau d’État. » Et il est désormais interdit aux entreprises tierces exerçant des activités pour ou au nom du Montana « d’utiliser des applications ayant des liens avec des adversaires étrangers ».

Comment le Montana appliquera-t-il l’interdiction de TikTok ?

Ce n’est pas clair. Les interdictions sur les employés et les agences de l’État entrent en vigueur le 1er juin, mais la majeure partie de l’interdiction n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2024. Cela donne à l’État un peu de temps pour comprendre les choses, et en attendant, il y aura sûrement être des poursuites judiciaires, probablement de la part de TikTok lui-même, et peut-être d’entités telles que l’ACLU.

Mais en ce qui concerne l’application elle-même, il y a une idée. Les rapports de l’Associated Press que le procureur général du Montana a suggéré que la technologie utilisée pour restreindre les applications de jeu en ligne pourrait être utilisée. Les violations peuvent être signalées par n’importe qui, et l’État envoie alors une lettre de cessation et d’abstention à l’entreprise.