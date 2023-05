TikTok poursuit le Montana pour annuler la première interdiction à l’échelle de l’État de l’application de partage de vidéos

La société de médias sociaux TikTok a intenté une action en justice lundi visant à annuler la première interdiction du Montana sur l’application de partage de vidéos, arguant que la loi est une violation inconstitutionnelle des droits à la liberté d’expression et est basée sur des « spéculations infondées » selon lesquelles le gouvernement chinois pourrait accéder aux données des utilisateurs.

Le procès de TikTok fait suite à celui déposé la semaine dernière par cinq créateurs de contenu qui ont avancé les mêmes arguments, notamment que l’État du Montana n’a pas le pouvoir de prendre des mesures en matière de sécurité nationale. Les deux poursuites ont été déposées devant le tribunal fédéral de Missoula.

Le gouverneur républicain Greg Gianforte a signé le projet de loi mercredi et le procès intenté par les créateurs de contenu a été déposé quelques heures plus tard. La loi devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans sa plainte, TikTok déclare qu’il n’a pas partagé et ne partagerait pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois et a pris des mesures pour protéger la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs, notamment en stockant toutes les données des utilisateurs américains aux États-Unis.

Le gouverneur républicain du Montana, Greg Gianforte, signe une loi interdisant TikTok dans l’État le mercredi 17 mai à Helena, Mont. La loi a fait du Montana le premier État américain à interdire complètement l’application. (Garrett Turner/Bureau du gouverneur du Montana/Associated Press)

Le bureau de l’AG prêt à défendre la nouvelle loi

Certains législateurs, le FBI et des responsables d’autres agences craignent que l’application de partage de vidéos, détenue par la société technologique chinoise ByteDance, ne soit utilisée pour permettre au gouvernement chinois d’accéder à des informations sur les citoyens américains ou de diffuser des informations erronées pro-Pékin qui pourraient influencer le public.

La loi chinoise oblige les entreprises chinoises à partager des données avec le gouvernement à toutes fins qu’il considère comme impliquant la sécurité nationale. TikTok dit que cela ne s’est jamais produit.

ÉCOUTEZ | Comment protéger vos données lors de l’utilisation de TikTok : Jusqu’à la vitesse6h40De quoi devrions-nous nous inquiéter en ce qui concerne TikTok et la sécurité des données ? Gautam Srivastava, professeur à l’Université de Brandon, s’est joint à Laurie Hoogstraten de CBC pour expliquer comment protéger vos données lorsque vous utilisez TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux.

« TikTok espionne les Américains. Point final », a déclaré le procureur général du Montana Austin Knudsen, dont le bureau a rédigé le projet de loi, à un comité législatif en mars. Le bureau de Knudsen a déclaré qu’il s’attendait à des poursuites et qu’il était prêt à défendre la nouvelle loi.

Le gouvernement fédéral et environ la moitié des États américains, dont le Montana, ont interdit TikTok des appareils appartenant au gouvernement.

La nouvelle loi du Montana interdit les téléchargements de TikTok dans l’État. Cela entraînerait une amende de 10 000 $US par jour pour toute « entité » – une boutique d’applications ou TikTok – chaque fois que quelqu’un « se verrait offrir la possibilité » d’accéder à la plateforme de médias sociaux ou de télécharger l’application. Les sanctions ne s’appliqueraient pas aux utilisateurs.