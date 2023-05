TikTok poursuit le Montana après l’interdiction de l’application dans l’État

TikTok a déposé une plainte fédérale contre le Montana pour la nouvelle loi de l’État interdisant l’application de courtes vidéos.

Dans la plainte déposée lundi, la société fait valoir que l’interdiction viole les droits de premier amendement de la société et de ses utilisateurs.

La poursuite soutient également que l’interdiction est préemptée par la loi fédérale car elle empiète sur des questions d’intérêt fédéral exclusif et viole la clause commerciale de la constitution américaine, qui limite le pouvoir des États d’adopter une législation qui alourdit indûment le commerce interétatique et étranger.

« Nous contestons l’interdiction inconstitutionnelle de TikTok du Montana pour protéger notre entreprise et les centaines de milliers d’utilisateurs de TikTok dans le Montana », a déclaré la société dans le dossier du tribunal.

Mercredi, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé une loi interdisant l’application et interdisant aux magasins d’applications Google et Apple de l’offrir dans l’État à partir de l’année prochaine.

La loi infligerait une amende à toute « entité » – qu’il s’agisse d’un magasin d’applications ou de la société de médias sociaux elle-même – pour chaque fois que quelqu’un « se voit offrir la possibilité » d’accéder à la plate-forme ou de télécharger l’application.

Un groupe de créateurs de TikTok avait déjà intenté une action en justice pour bloquer la loi, arguant qu’elle violait leurs droits de premier amendement. L’État, ont fait valoir les plaignants, cherche à « exercer des pouvoirs sur la sécurité nationale que le Montana n’a pas et à interdire la parole que le Montana ne peut pas supprimer ». Le groupe comprenait un ancien sergent de marine, un influenceur de l’exercice, un éleveur et une petite entreprise de maillots de bain.

Gianforte a fait valoir que la loi « protégera les données personnelles et privées des Montanais contre la récolte par le parti communiste chinois ».

L’interdiction du Montana intervient au milieu d’un examen de plus en plus minutieux de l’application appartenant à des Chinois sur ses liens avec la Chine. La société a nié avoir jamais partagé des données avec le gouvernement chinois et a déclaré qu’elle ne le ferait pas si on le lui demandait.

Pourtant, Donald Trump en 2020 a cherché à interdire les nouveaux téléchargements de TikTok et de WeChat appartenant à des Chinois, mais une série de décisions de justice ont empêché l’entrée en vigueur des interdictions. Le gouvernement fédéral et plus de la moitié des États américains ont interdit l’application sur les appareils gouvernementaux et l’administration Biden a menacé d’une interdiction nationale à moins que sa société mère ne vende ses actions.

TikTok soutient que le Montana « bannit TikTok, et uniquement TikTok, de l’État pour des raisons purement punitives, comme en témoigne la décision de l’État d’isoler le plaignant pour des sanctions sévères en raison de préoccupations spéculatives concernant la sécurité des données de TikTok et les pratiques de modération de contenu ».

Le procès nomme le procureur général du Montana, Austin Knudsen, qui est chargé de faire respecter la loi.

Le bureau de Knudsen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi. TikTok compte plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis. On ne sait pas comment l’interdiction serait appliquée, avec de nombreuses façons pour les utilisateurs d’échapper aux interdictions géographiques.

