TikTok pourrait servir “d’amplificateur d’idéologies haineuses”, selon un rapport analysant les croyances du tireur de Buffalo

Le nouveau rapport d’Abbie Richards analyse comment une partie de l’idéologie du tireur de Buffalo est présente sur TikTok.

Richards a découvert que le contenu nuisible ne provient souvent pas de TikTok, mais qu’il se propage sur l’application.

TikTok peut être un outil permettant aux extrémistes de canaliser les utilisateurs vers des applications moins modérées, selon Richards.

Malgré les tentatives de lutte contre l’extrémisme sur sa plate-forme, il existe toujours un large éventail de contenus sectaires et violents qui circulent sur TikTok, selon un nouveau rapport de la chercheuse Abbie Richards.

Le rapport, publié lundi par le Réseau mondial sur l’extrémisme et la technologie, examine certains des thèmes présents dans un manifeste prétendument écrit par le tireur qui a tué 10 Noirs et en a blessé trois autres dans un supermarché de Buffalo, New York en mai. Richards conclut que des éléments essentiels de l’idéologie et des idées du tireur – de la rhétorique anti-noire à l’ethno-nationalisme – ont été ou ont été récemment présents dans des vidéos sur TikTok.

“Le contenu qui s’aligne sur les composants du manifeste du tireur de Buffalo est si omniprésent sur TikTok que l’omniprésence elle-même est devenue un mème”, a écrit Richards dans le rapport.

TikTok n’autorise pas le contenu extrémiste sur sa plate-forme, mais les vidéos qui enfreignent ces politiques passent souvent entre les mailles du filet. La plate-forme a une longue histoire de logement et de recommandation contenu raciste et désinformation manifeste qui peut gagner des millions de vues avant qu’il ne soit retiré.

L’extrémiste d’extrême droite Paul Miller, par exemple, est apparu dans une vidéo TikTok qui était en ligne pendant trois mois, amassant des millions de vues et des centaines de milliers de likes, avant que TikTok ne la mette hors ligne, selon le rapport de Richards. La situation est survenue parce que la vidéo utilisait des hashtags qui ont délibérément mal orthographié l’ancienne poignée TikTok de Miller pour échapper à la modération. Le contenu nationaliste blanc, y compris les références au nombre “14” utilisé pour signaler le slogan suprémaciste blanc “14 mots”, est également sur TikTok.

Bien que TikTok ne soit pas souvent la plate-forme de médias sociaux d’où provient ce contenu extrémiste – le plus souvent, c’est sur des forums marginaux sans modération comme 4chan – l’application peut servir “d’amplificateur d’idéologies haineuses”, selon le rapport de Richards, et peut “connecter les utilisateurs à des contenus radicalisants que les extrémistes peuvent ensuite utiliser pour former des communautés dans des espaces moins modérés.”

Richards a déclaré à Insider qu’il était assez courant de voir des liens vers des “serveurs Discord privés et des chats Telegram” dans le bios TikTok des utilisateurs qui renvoient à des groupes de discussion extrémistes.

“Ils auront un compte sur lequel ils publieront du contenu extrémiste/extrémiste adjacent, puis mettront le lien vers le groupe privé dans leur biographie et feront parfois référence à l’existence du groupe dans des vidéos, des légendes ou des commentaires”, a déclaré Richards.

Il existe également une “quantité préoccupante” de contenu TikTok qui explique aux téléspectateurs comment produire des armes artisanales, selon le rapport. De retour en mai, Affaires médiatiques signalées sur un réseau de comptes TikTok qui publieraient des vidéos animées montrant aux téléspectateurs comment fabriquer des armes comme des bombes artisanales et des cocktails Molotov.

Pour mieux comprendre comment le contenu extrémiste prospère sur la plate-forme, TikTok doit être plus transparent sur ses politiques de modération de contenu, a déclaré Richards à Insider.

Le week-end dernier, Richards a dit qu’elle avait remarqué Utilisateurs restreints de TikTok de rechercher ou de hashtag « antisémitisme » et « islamophobie », même si ces expressions sont généralement utilisées à des fins pédagogiques. Les termes peuvent être utilisés maintenant, mais on ne sait pas pourquoi ils ont été bloqués au départ.

“Comment cette décision a-t-elle été éclairée en premier lieu ? Combien de personnes ont été impliquées dans cette décision ?” dit Richards. “Il est impératif que nous ayons une meilleure compréhension de leurs pratiques internes.”

