TikTok pourrait être trop gros pour être interdit, quoi qu’en disent les législateurs

En juillet 2020, le même mois, l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il interdirait TikTok aux États-Unis, Callie Goodwin de Columbia, en Caroline du Sud, a publié sa première vidéo sur l’application pour promouvoir la petite entreprise qu’elle avait lancée dans son garage pendant le pandémie.

Inspirée par une voisine qui lui a déposé des brownies et une note manuscrite alors qu’elle était en quarantaine, Goodwin a décidé de lancer une société de cartes de vœux pré-timbrées appelée Sparks of Joy Co. Quelques mois plus tard, un influenceur TikTok avec quelque deux millions de followers a partagé l’une des cartes de Goodwin sur son compte et Goodwin a vu son entreprise décoller.

Goodwin, aujourd’hui âgée de 28 ans, a déclaré à CNN que plus de 90 % de ses commandes proviennent actuellement de personnes qui découvrent son entreprise via TikTok. “Si cela devait être interdit, je verrais les affaires s’effondrer”, a déclaré Goodwin à CNN. “Je perdrais la plupart de mes ventes.”

Pendant une grande partie des deux dernières années, les discussions sur une interdiction pure et simple de TikTok ont ​​semblé reculer. TikTok a survécu à l’administration Trump et n’a vu sa popularité que continuer à croître. C’était l’application la plus téléchargée aux États-Unis l’année dernière et reste l’application la plus téléchargée depuis le début de l’année 2022, selon les données de la société d’analyse Sensor Tower. Dans le processus, TikTok, qui a déclaré avoir 100 millions d’utilisateurs américains en 2020, est devenu encore plus central dans la culture américaine et dans les moyens de subsistance des influenceurs et des propriétaires d’entreprise comme Goodwin.

Mais soudain, l’avenir de TikTok aux États-Unis semble plus incertain qu’à tout moment depuis juillet 2020. Un nombre croissant de gouverneurs républicains ont récemment annoncé l’interdiction de TikTok pour les employés de l’État sur les appareils gouvernementaux, y compris de plusieurs États jeudi seulement. Les procureurs généraux des États et un commissaire républicain à la Federal Communications Commission ont chacun fait pression sur Apple et Google pour qu’ils prennent des mesures plus strictes avec l’application. Et un trio de législateurs américains dirigé par le sénateur Marco Rubio, le principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement, a présenté plus tôt cette semaine un projet de loi qui vise à nouveau à bloquer TikTok aux États-Unis en raison de la base de la société mère en Chine.

Le contrôle politique renouvelé intervient au milieu d’un examen plus large et continu de l’impact que TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux ont sur leurs plus jeunes utilisateurs. Il y a eu de récents débats sur la question de savoir si le contenu de TikTok est adapté à l’âge des adolescents, ainsi que sur la crainte que ses algorithmes ne conduisent les utilisateurs à des sujets potentiellement dangereux, notamment des messages liés au suicide et aux troubles de l’alimentation.

Dans le même temps, TikTok a été critiqué à Washington pour ses liens avec la Chine via sa société mère. Les critiques se sont intensifiées plus tôt cette année après qu’un rapport de Buzzfeed News a déclaré que certaines données d’utilisateurs américains avaient été consultées à plusieurs reprises depuis la Chine, et a cité un employé qui aurait dit : “Tout est vu en Chine”. TikTok, pour sa part, a confirmé que les données des utilisateurs américains sont accessibles à certains employés en Chine.

TikTok négocie depuis des années avec le gouvernement américain et le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) sur un accord potentiel qui répond aux préoccupations persistantes de sécurité nationale et permet à l’application de continuer à fonctionner aux États-Unis. Récemment, des retards ont été signalés dans ces négociations.

L’énorme portée de TikTok ne peut que rendre plus difficile l’interdiction pure et simple du service, selon certains experts de la sécurité nationale. Même certains critiques de TikTok se sont demandé si une interdiction était la bonne approche. Le sénateur Josh Hawley, qui a rédigé un projet de loi visant à interdire TikTok des appareils du gouvernement américain, a déclaré cette semaine qu’il irait “bien” si le gouvernement américain et TikTok parvenaient à un accord pour protéger les données des utilisateurs américains. “Mais s’ils ne le font pas”, a déclaré Hawley, “alors je pense que nous allons devoir envisager des mesures plus strictes.”

Alors que les législateurs ont renouvelé leurs appels pour que des mesures plus strictes soient prises avec l’application, certains de ses utilisateurs qui ont construit leurs moyens de subsistance et trouvé un sens de la communauté sur l’application disent qu’ils ne peuvent pas imaginer une Amérique sans elle.

TikTok stimule désormais les habitudes culinaires (y compris une augmentation de 200 % des ventes de Feta dans une épicerie après qu’un plat de pâtes au four soit devenu viral) ; d’innombrables folies de mode et de beauté (du “cyclisme de la peau” aux “ongles de beignets glacés”), et propulse la musique nouvelle et ancienne (y compris la chanson des années 1980 “Break My Stride”) au sommet des charts de streaming. Un pourcentage important de politiciens américains ont fait campagne sur l’application avant les élections de mi-mandat. Et des organisations de presse héritées comme Associated Press, vieille de 176 ans, ont récemment rejoint TikTok pour atteindre de nouveaux publics.

“Tant de gens, moi y compris, sont toujours sur TikTok”, a déclaré Kahlil Greene, 22 ans, de New Haven, Connecticut, à CNN. “C’est de là que nous tirons nos divertissements, nos nouvelles, nos goûts musicaux, nos blagues sociales que nous faisons avec des amis proviennent de mèmes qui ont commencé sur TikTok.”

Greene, qui est connu comme «l’historien de la génération Z» sur les réseaux sociaux, a amassé plus de 580 000 abonnés sur TikTok en documentant les problèmes sociaux et culturels. Le suivi de Greene sur TikTok a même attiré l’attention de l’administration Biden. Greene faisait partie de la poignée de TikTokers qui ont récemment été invités à un point de presse de la Maison Blanche sur l’invasion russe de l’Ukraine.

“Une grande partie de notre culture et de nos vies est guidée par TikTok maintenant que ce n’est pas seulement quelque chose que vous pouvez arracher facilement”, a-t-il déclaré.

TikTok a simultanément tenté d’apaiser les inquiétudes concernant son impact sur les Américains et leurs données tout en s’efforçant d’étendre son empreinte dans le pays.

La société, qui appartient à Bytedance, basée à Pékin, s’est engagée à déplacer ses données d’utilisateurs américains vers la plate-forme cloud d’Oracle et à prendre d’autres mesures pour isoler les données des utilisateurs américains des autres parties de son activité. TikTok a déclaré la semaine dernière qu’il restructurerait ses équipes de modération de contenu, de politique et juridiques axées sur les États-Unis sous un groupe spécial au sein de l’entreprise dirigé par des responsables basés aux États-Unis et isolé sur le plan organisationnel des autres équipes axées sur le reste du monde.

En réponse au projet de loi appelant à une interdiction, un porte-parole de TikTok a déclaré: « Il est troublant qu’au lieu d’encourager l’administration à conclure son examen de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction politiquement motivée qui fera l’affaire. rien pour faire avancer la sécurité nationale des États-Unis.

“Nous continuerons d’informer les membres du Congrès des plans qui ont été élaborés sous la supervision des principales agences de sécurité nationale de notre pays – des plans que nous sommes en train de mettre en œuvre – pour sécuriser davantage notre plate-forme aux États-Unis”, ajoute le communiqué. .

La société souligne également sa grande popularité. “TikTok est aimé par des millions d’Américains qui utilisent la plate-forme pour apprendre, développer leur entreprise et se connecter à un contenu créatif qui leur apporte de la joie”, a déclaré le porte-parole.

Aujourd’hui, l’entreprise prend des mesures pour continuer à accroître sa portée. À une époque où les grands géants de la technologie, dont Meta et Twitter, réduisent leurs effectifs, TikTok embauche toujours des ingénieurs américains. TikTok semble également viser une partie de l’empire du commerce électronique d’Amazon en cherchant à créer son propre réseau d’entreposage aux États-Unis, indique une vague d’offres d’emploi récentes.

Le défi pour le gouvernement fédéral “est presque comme si TikTok était trop gros pour échouer”, a déclaré Rick Sofield, associé chez Vinson & Elkins LLP, qui se concentre sur les examens de la sécurité nationale, les contrôles des exportations et les sanctions économiques. “Je pense qu’ils ont décidé que ByteDance possédant TikTok est un problème de sécurité nationale – la raison pour laquelle nous avons été suspendus est que c’est trop gros pour échouer, et ils essaient de trouver un atterrissage en douceur.”

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui devraient se produire en premier, avant qu’il y ait une interdiction”, a-t-il ajouté.

Pour Adrianna Wise, 30 ans, TikTok n’a pas seulement été «essentiel» pour construire sa boulangerie à Columbus, Ohio, c’est aussi un outil essentiel qui lui permet d’atteindre les jeunes Noirs et bruns de sa communauté et de partager des connaissances et des conseils sur la façon de monter une affaire.

“Je vois l’impact que j’ai quand je sors dans la communauté et que les gens me disent:” Oh mon Dieu, je te suis TikTok “”, a déclaré Wise, co-fondateur de Coco’s Confectionary Kitchen, à CNN. “Il y a quelques semaines, une petite fille m’a dit : ‘C’était tellement cool parce que tu as des cheveux comme moi, et tu es sur TikTok et tu as tellement de vues !'”

“Beaucoup d’entre eux acquièrent les compétences et les outils dont ils ont besoin pour pouvoir créer et développer leur propre entreprise sur des plateformes comme TikTok, sinon exclusivement sur TikTok”, a-t-elle déclaré.

Goodwin, la fondatrice de Sparks of Joy Co., a également déclaré qu’une interdiction de TikTok serait non seulement dévastatrice pour son entreprise, mais aussi pour son sens de la communauté. Elle documente franchement son parcours de santé mentale via TikTok et a construit un système de soutien via la plateforme. “Ma meilleure amie au monde en ce moment, je l’ai rencontrée sur TikTok”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes pratiquement une famille à ce stade.”

«TikTok est bien plus que de simples vidéos de danse ou des vidéos de synchronisation labiale. Il a vraiment tellement de créneaux différents, et vous pouvez trouver une communauté dans chacun d’eux », a déclaré Goodwin à CNN. “Donc, si cela devait disparaître, ce serait une grande perte.”

Malgré le vacarme, Greene, l’historien de la génération Z, dit qu’il n’est pas particulièrement inquiet d’une éventuelle interdiction de TikTok – même s’il reconnaît que cela pourrait nuire à ses revenus et à ses accords de parrainage. Au contraire, dit-il, les membres du gouvernement qui demandent une interdiction ne semblent pas réaliser à quel point cela est central dans la vie des gens de sa génération.

“D’une manière générale, le côté de l’argument qui est comme super contre TikTok, super alarmiste sur ce que cela signifie, n’a pas fait un excellent travail pour communiquer ce message”, a-t-il déclaré. Greene considère les “préoccupations relatives à la confidentialité des données” comme “plus un mot à la mode qu’une peur tangible”.

“Nous avons grandi dans une génération où nos données étaient toujours publiques”, a-t-il déclaré, “et nous avons toujours mis nos vies sur les réseaux sociaux.”

Hootie Hurley, 23 ans, un créateur à plein temps basé à Los Angeles avec plus de 1,3 million d’abonnés sur TikTok, a déclaré à CNN qu’il tire désormais l’essentiel de ses revenus grâce à son suivi TikTok. Alors qu’une interdiction serait “très effrayante” pour lui et ses moyens de subsistance”, Hurley a déclaré que lui et d’autres créateurs de TikTok sont plus concentrés sur le divertissement de leur public que sur le stress à ce sujet – en particulier après avoir résisté aux premières menaces d’interdiction en 2020.

“Si jamais le gouvernement l’interdisait”, a-t-il dit, “tout le monde serait en fait très, très surpris.”