TikTok pourrait avoir une application musicale en préparation

Une application TikTok Music pourrait être en développement pour le marché américain, selon un dossier déposé par ByteDance, la société mère de TikTok, auprès du Office américain des brevets et des marques.

Comme rapporté précédemment par Interne du milieu des affairesByteDance a déposé une demande de marque auprès de l’USPTO le 9 mai. La demande répertorie une variété de produits et services potentiels, notamment “permettre aux utilisateurs d’acheter, de jouer, de partager, de télécharger de la musique, des chansons, des albums, [and] paroles », ainsi que « des programmes multimédias interactifs audio et vidéo en direct dans le domaine du divertissement, de la mode, du sport et de l’actualité ».

L’application répertorie également certaines fonctions sociales potentielles pour l’application, notamment la possibilité de “commenter” des chansons et des albums, de partager des paroles et des citations, une fonction karaoké et l’envoi de messages et de multimédia entre les utilisateurs.

Bien que le dépôt de marque soit nouveau aux États-Unis, l’idée d’un service de streaming adjacent à TikTok ne l’est pas. ByteDance a déjà une application de streaming musical appelée Resso, qui est disponible en Inde, au Brésil et en Indonésie. L’application de streaming intègre de nombreux éléments sociaux potentiels qui pourraient faire partie de TikTok Music, comme le partage d’images lyriques, les commentaires sur les pistes et le partage de listes de lecture.

Selon l’Office des brevets et des marques, un avocat examinateur sera affecté à la demande de marque environ six mois après la date de dépôt, ce qui signifie que la demande sera probablement examinée début novembre.

Bien que les plans exacts de développement et de sortie de l’application ne soient pas clairs, un service TikTok Music pourrait compléter l’impact que l’application principale a déjà dans l’industrie de la musique. Les vidéos abrégées de TikTok expliquent régulièrement la renommée fulgurante des chansons et des musiciens, avec des morceaux comme Old Town Road de Lil Nas X, Stay by the Kid Laroi et Permis de conduire par Olivia Rodrigo tous devenant des sensations virales sur l’application avant de figurer sur Billboard. TikTok pourrait utiliser l’intérêt musical de ses utilisateurs existants comme rampe d’accès à un nouveau service.

Mais la croissance fulgurante de TikTok ne se traduit pas nécessairement par un service de musique populaire perturbateur. YouTube, la plus grande source de vidéo en ligne au monde, est l’endroit incontournable pour regarder des vidéos musicales, mais après des années d’exploitation de son propre service de diffusion de musique, YouTube Music’s la part des clients mondiaux de la musique en streaming représente toujours une fraction de celle de Spotify. YouTube, qui domine la musique mondiale l’écoute en ligne parce que tant de gens y vont pour “écouter” des vidéos musicales, compte plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois ; TikTok en compte plus d’un milliard.

TikTok et ByteDance n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.