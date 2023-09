TikTok peut-il conquérir le consommateur américain avec sa nouvelle boutique ?

TikTok veut vraiment que j’achète une brosse à cheveux. La semaine dernière, un influenceur populaire a répété à plusieurs reprises j’ai essayé de me vendre ce qu’elle a appelé « le pinceau viral TikTok » dans le cadre d’une campagne publicitaire payante. J’ai également remarqué que de petits créateurs le vendaient avec une étiquette expliquant qu’ils recevraient une commission sur toutes les ventes dans le cadre d’un nouveau programme de marketing d’affiliation.

Bien sûr, pourquoi pas? Les influenceurs vendent tout le temps des choses aléatoires sur les réseaux sociaux. Mais lorsque j’ai ouvert TikTok Shop, la nouvelle fonctionnalité de l’application populaire, le pinceau était partout. Je veux dire, vraiment partout. Chaque rangée ou deux d’articles avaient la brosse, appelée brosse à cheveux démêlante Unbrush. Plus étrange encore, chaque pinceau était vendu à des prix très différents.

Dans une brève visite de Boutique TikTokle nouvel effort de TikTok pour courtiser les acheteurs américains, J’ai vu un pinceau se vendre à 9,99 $, un autre à 15,99 $ et un autre à – attendez – 37,98 $.

Les prix étaient bizarres, mais quelque chose d’autre était bien plus bizarre. Rien dans le magasin ne semblait lié à mes goûts ou à mes intérêts, malgré le fait que j’ai probablement passé des milliers d’heures à faire défiler depuis que j’ai téléchargé TikTok en 2019. (Quelle application en sait plus sur ce que j’aime que TikTok ?)

Je n’ai pas besoin d’une nouvelle brosse à cheveux, encore moins d’une brosse démêlante. J’ai les cheveux courts et raides qui n’ont jamais été emmêlés de toute ma vie. Pourtant, le pinceau continue de me suivre sur TikTok. D’autres produits semblaient tout aussi hors cible : un gratte-langue à 1,09 $ provenant d’un magasin en Chine, un paquet de quatre éponges Scrub Daddy à 14,99 $, une contrefaçon de bouteille d’eau Stanley à 5,38 $ et des « verres cyclopes étroits futuristes » à 1,12 $. L’un des articles était un sweat-shirt Nike imitation sur le thème d’Halloween vendu par une femme du Minnesota au prix déroutant de « 2,99 à 61,99 $ ».

Il est logique que TikTok lance une verticale commerciale. Les sociétés de médias sociaux, notamment Instagram et Pinterest, tentent depuis longtemps de devenir des acteurs du commerce électronique.mais aucun n’a développé une activité de vente en ligne aussi solide qu’Amazon ou Etsy.

TikTok, cependant, est peut-être l’entreprise la mieux placée pour inciter les utilisateurs à acheter des produits : elle a plus de 1 milliard d’eux, et une grande andaine sont de la génération Z ou moins. De plus, c’est L’application est synonyme de culture Internet ces dernières années, donnant naissance à d’innombrables modes et tendances dans la musique, la culture pop et, bien sûr, le shopping.

Mais une visite à la première incarnation de TikTok Shop était différente. En fait, ce fut l’une des sorties shopping les plus étranges que j’ai jamais faites.

Tout le monde essaie de vous vendre quelque chose sur TikTok

Après des années de promotion comme un endroit où les gens peuvent trouver d’excellents produits (voir : les campagnes marketing « TikTok Made Me Buy It »), TikTok a lancé un marché formel le 12 septembre.

L’application de médias sociaux souhaite que l’achat et la vente fassent naturellement partie de son flux : regardez une vidéo, voyez un produit, achetez le produit, continuez à faire défiler. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous remarquerez peut-être bientôt que TikTok propose des publicités achetables, un programme de marketing d’affiliation pour les créateurs qui mentionnent certains produits, ainsi que des vidéos statiques et diffusées en direct achetables, quelque chose qui a été extrêmement populaire en Chine mais qui n’a pas encore décollé. aux Etats-Unis. C’est même en train de planifier Offres du Black Friday pour inciter davantage les utilisateurs à acheter des produits à prix réduit sur l’application.

TikTok pourrait finalement connaître le succès avec ses ambitions de commerce électronique, mais sa première semaine a montré qu’il n’était pas prêt pour les heures de grande écoute.

« TikTok maîtrise les médias », a déclaré à Quartz Jasmine Enberg, analyste principale eMarketer au sein de la société d’études de marché Insider Intelligence. « Cela crée un sentiment de FOMO qu’aucune autre application sociale n’a pu atteindre, et nous savons déjà qu’il n’y a rien de tel qu’une tendance virale pour inciter les utilisateurs de TikTok à ouvrir leur portefeuille. »

Capture d’écran: TIC Tac

Mais Enberg a qualifié le nouveau marché de l’application de « un changement radical par rapport à l’expérience divertissante et personnalisée que le reste de TikTok a à offrir ».

Le collègue d’Enberg, Max Willens, analyste principal de la société, a qualifié les offres de TikTok Shop de « pas très organisées, pas très attrayantes et généralement plutôt blabla ». Willens pensait que L’aspect le plus rédempteur réside dans les prix bas de la sélection, mais « une grande partie est si bon marché que cela sonne l’alarme », a-t-il ajouté.

Qui veut faire du shopping sur les réseaux sociaux ?

Les sociétés de médias sociaux ont jelongtemps promis de transformer leurs applications en centres commerciaux numériques-ou pire, un QVC nouvelle génération. Mais la place de marché dédiée de TikTok est peut-être un choix surprenant, moins d’un an après Instagram a fermé le sien.

Et même si les achats sur les réseaux sociaux sont monnaie courante en Chine, où l’entreprise TikTok La société mère, ByteDance, est basée, mais c’est encore une habitude de consommation en développement aux États-Unis.

Le cabinet d’études de marché Forrester affirme que les acheteurs américains hésitent à transmettre des informations personnelles aux sociétés de médias sociaux, mais qu’ils préfèrent également s’informer sur les nouveaux produits via les médias sociaux et finaliser ensuite la transaction directement avec le détaillant.

« Les expériences d’achat sur les réseaux sociaux sont souvent semées d’embûches, notamment des flux d’inventaire désynchronisés, des vitrines sociales mal entretenues et des politiques de retour peu claires », a écrit Kelsey Chickering, analyste principal de Forrester, dans un article. article de blog, notant que l’interface de TikTok semble remarquablement conviviale. « Si TikTok peut améliorer l’expérience commerciale et faciliter les achats impulsifs, cette plateforme de médias sociaux dirigée par des créateurs est capable de boucler la boucle du commerce social, de la découverte à l’achat. »

Enberg, d’Insider Intelligence, a déclaré que TikTok présente certains avantages par rapport à ses concurrents. En plus de son expérience en Chine, l’application s’adresse à la génération Z, une cohorte aux habitudes d’achat encore en formation. « Ils ne sont pas non plus aussi préoccupés par la vie privée que les générations plus âgées : beaucoup d’entre eux ont grandi avec les médias sociaux et ne connaissent pas un monde sans eux », a déclaré Enberg.

La brosse à cheveux la moins chère sur TikTok

La brosse à cheveux la moins chère que j’ai pu trouver sur TikTok Shop était répertoriée pour 0,04 $. C’était très clairement une imitation du Unbrush. Cette brosse moins chère a même été réduite par rapport à son prix initial : 0,10 $.

J’ai tapé mon nom et mon adresse et j’ai appris que l’expédition me coûterait 14,99 $ (le pinceau serait envoyé depuis l’Oklahoma) plus 1,12 $ de frais. Le prix total était de 16,15 $.

J’ai contacté le vendeur, répertorié uniquement sous le nom de « Boyce Brown », pour découvrir la motivation qui m’a poussé à vendre une brosse à cheveux à quatre cents sur TikTok. Si ce n’était pas une véritable arnaque, je voulais connaître la stratégie. Pensaient-ils pouvoir jouer avec le système en vendant en volume avant que d’autres vendeurs n’inondent l’application ?

Mais au moment de la publication, malheureusement, le vendeur n’a pas répondu. Je n’ai pas finalisé l’achat et mes cheveux ne sont donc pas brossés.