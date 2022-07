TikTok permet désormais aux téléspectateurs d’activer ou de désactiver les sous-titres sur n’importe quelle vidéo

TikTok, la populaire plateforme de partage de vidéos sur les réseaux sociaux, dit jeudi que les téléspectateurs peuvent désormais choisir d’activer ou de désactiver les sous-titres générés automatiquement sur toutes les vidéos. Auparavant, les créateurs devaient activer les sous-titres sur leurs vidéos pour que les gens puissent les utiliser.

TikTok propose également de traduire ces sous-titres, ainsi que les descriptions de vidéos et les autocollants de texte, en anglais, allemand, indonésien, italien, coréen, mandarin, portugais, espagnol et turc.

TikTok a déclaré que ces changements visent à célébrer les gens de toutes les communautés et à s’assurer que tout le monde se sent bien accueilli, inclus et diverti.

“Nous espérons voir plus de personnes utiliser ces nouveaux outils pour relier la culture et la connexion, et élargir leurs mondes”, a déclaré TikTok.

La plate-forme a lancé des sous-titres générés automatiquement pour les vidéos des utilisateurs dans 2021. Les créateurs peuvent également modifier ces légendes au besoin.