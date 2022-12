TikTok partage des moments viraux, des créateurs et des communautés de 2022 au Canada

Peu de choses ont plus attiré l’attention des Canadiens cette année que TikTok et maintenant l’application réfléchit aux moments viraux, aux créateurs et aux tendances de 2022.

Certaines vidéos populaires ont atteint plus de 400 millions de vues de certains créateurs canadiens, dont @Jamie32bsh, dont la danse tout en se filmant dans un miroir a recueilli plus de 51 millions de likes.

Le henné pour EID de @paria_henna_art, une farce de filtre qui a mal tourné de @krisenandreafe, un chef coupant un concombre en tranches fines @w2ixpackchef et un oiseau bavard de @tamarasbluechicken ont tous atteint plus de 100 millions de vues cette année également.

Certaines stars révolutionnaires sur TikTok en 2022 comprenaient le fils du chef et restaurateur Susur Lee, Jet Bent Lee, qui a filmé son père en train de cuisiner des recettes célèbres, l’infirmière John partageant des parodies de la vie d’infirmière et montrant le travail essentiel des infirmières et d’autres travailleurs de la santé pendant cette période critique. et le nouveau canadien @makhnachov qui s’est capturé en train de découvrir la nourriture et les activités canadiennes

Parmi les autres stars, citons Laura Whaley qui a apporté de la légèreté au monde de l’entreprise avec du contenu sur la façon de naviguer dans les relations au travail et Alicia McCarvell qui a emmené ses abonnés dans un «voyage d’amour-propre» cette année.

Les communautés de tendances où les utilisateurs de TikTok peuvent se rendre pour en savoir plus sur un sujet qui les intéresse incluent #IndigenousTok, #OutdoorsTok #BookTok, #SmallBusinessTok et #TransTok.

Les petites entreprises ont également profité des millions de regards sur l’application pour promouvoir leurs produits, ce qui a conduit à des hashtags tendance comme #TikTokMadeMeBuyIt.

Parmi les petites entreprises qui se sont fait un nom, citons l’Indigenous Box, qui était une porte d’entrée pour amener les entrepreneurs autochtones dans le monde, Eclair Lips, RainbowCertified, DSRT CO et Au Bord Du Vrac.

Les artistes canadiens les plus populaires cette année comprenaient des noms familiers comme Justin Bieber et le week-end, mais voici une liste complète des chanteurs avec le plus de vues vidéo en 2022.

@thatsdax @tatemcrae @jordan.wav @laurenspencersmith @crashadamsmusic @justinbieber @faouziaofficial @johnnyorlando @bbnotiktok @le weekend

L’influence de TikTok sur la musique a été démontrée cette année lorsque 13 des 14 chansons numéro un du Billboard Hot 100 ont été motivées par les tendances sur TikTok. Les 10 chansons virales les plus écoutées par les Canadiens sont les suivantes :

“MOYENNE!” – Madeline la personne “L$d” – Luclover « Bande de ginseng 2002 » – Yung Lean “À propos de putain de temps” – Lizzo “Pour toujours” – Labrinthe “Comme c’était” – Harry Styles “Jiggle Jiggle” – Duke & Jones & Louis Theroux “oui” – Jeremih “Freestyle de marque propre” – FelixThe1st & Dreya Mac “C’EST CE QUE JE VEUX” – Lil Nas X

Enfin, vous ne pouvez pas discuter des tendances populaires sur TikTok sans mentionner les principales tendances gourmandes qui sont devenues virales cette année.

Ils comprennent des planches à beurre, une version des planches de charcuterie, du saumon à la friteuse, des aliments autochtones, de la cuisine végétalienne et tout ce qui concerne les pâtes.