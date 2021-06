TikTok, papeterie rose et agendas bondés : la productivité toxique de la génération Z

Avant de commencer ce travail, j’ai dépensé 50 $ chez CVS sur des stylos gel néon, des cahiers à reliure en similicuir et des surligneurs à pointe de feutre parce qu’un TikToker m’a dit qu’ils me feraient plus plaisir à travailler. Le mois dernier, je n’en ai pas utilisé un seul.

Le TikToker en question, @Studynotesideas, est un jeune de 18 ans avec près de 650 000 abonnés qui produit du contenu pour l’étudiant surmené et sous-préparé. Chaque vidéo est tournée sur son bureau, qui comprend un clavier rose chewing-gum, une collection de stylos gel arc-en-ciel et un aperçu de son écriture manuscrite. Elle nous dit de quels stylos vous avez besoin pour des notes transparentes (pas de bavures), des méthodes d’étude qui garantissent des résultats (rappel actif) et des gadgets qui empêchent la procrastination. Son schtick est doucement intimidant et me rappelle quand vous demandiez au plus performant de votre cours d’histoire les notes que vous avez manquées.

J’ai regardé près d’une centaine de ses vidéos au cours des quatre derniers mois, et après chaque frénésie, je suis convaincu qu’avec le bon ensemble de papeterie et de tchotchkes de bureau, je peux moi aussi devenir plus organisé.

Tel est le monde de #ProductivityTok, ou la suite de jeunes créateurs de contenu pour adultes dont le travail consiste à enseigner à la prochaine génération de travailleurs américains comment vivre pour travailler. Le genre rappelle ce que Fadeke Adegbuyi de Cybernaut a surnommé le « web d’étude », un réseau d’influenceurs Tumblr, YouTube, Discord et Instagram qui encouragent les étudiants à étudier avec des flux en direct esthétisés et des hacks de lycée. Ce qui a commencé vers 2013 avec des feuilles de journal florales et des notes de biologie intitulées avec de la calligraphie est maintenant une industrie artisanale avec l’énergie frénétique d’un speedrun à travers Wes Anderson. le Hôtel Grand Budapest. Tout est beau et palpitant de stress, et les cahiers pastel et les lattes au matcha mousseux supportent des journées de 15 heures d’étude, de travail et de « perfectionnement personnel ».

Maintenant qu’une grande partie de la génération Z obtient son diplôme universitaire et se lance dans son premier emploi pour adulte, le paysage du porno de productivité est devenu plus amorphe. Le logiciel de workflow d’entreprise Notion est devenu viral sur TikTok, son hashtag accumulant plus de 49 millions de vues alors que les créateurs adolescents l’utilisent pour tout planifier, de leurs horaires de cours aux films qu’ils regardent, traitant le temps libre comme quelque chose à cocher sur une liste. Il y a #LawTok, où les étudiants en droit se filment alors qu’ils font des contours surdimensionnés et se sentent coupables de faire une pause pour une promenade matinale. Il y a des célébrités Excel et des tsars de CV et les routines matinales ne manquent pas qui commencent à 6 heures du matin

Ici, le mélange personnel et professionnel. Le but, semble-t-il, est de s’efforcer constamment, de sorte que même les soins personnels sont un moyen d’atteindre une fin. « On ne sort jamais d’une sorte de ravissement au travail, dans lequel le but principal de l’exercice ou d’assister à un concert est d’obtenir l’inspiration qui ramène au bureau », a écrit la journaliste technique du New York Times Erin Griffith à propos de cette dévotion aveugle à la mouture en 2019. En d’autres termes, la relaxation n’existe pas dans le « web d’étude » à moins qu’elle ne serve un objectif clair. Vous partez en vacances car cela vous rajeunit avant une saison chargée. Vous vous entraînez parce que les endorphines rendent les réunions plus tolérables. Vous lisez, mais jamais pour le plaisir.

« Pourquoi voudriez-vous lire 300 pages quand vous pouvez juste comprendre [something] dehors dans cinq minutes ? Neil Patel, spécialiste du marketing numérique et auteur d’un best-seller du New York Times sur la productivité, a déclaré dans une vidéo Twitter maintenant supprimée où il a encouragé ses abonnés à échanger des livres contre des articles de blog et des infographies Instagram parce que « vous pouvez consommer des informations plus rapidement ».

Il y a certes quelque chose d’apaisant à regarder des gens avec une énergie illimitée reprendre leur vie en main, en particulier après une année de désarroi incontrôlable. Mais sous chaque astuce d’optimisation se cache une idée effrayante : élevés sur le mythe de la méritocratie, de nombreux membres de la génération Z qui regardent ces vidéos se sont tournés vers un régime insoutenable consistant à se lever et à se mouvoir pour se protéger de l’incertitude d’une économie post-pandémique.

« L’éthique américaine lie l’estime de soi, la valeur et la productivité. Il y a un élément de cela dans ces vidéos car elles nous rappellent que nous pouvons toujours faire mieux », m’a dit Lee Humphreys, professeur de communication à Cornell dont les recherches sont spécialisées dans la façon dont nous cataloguons nos vies sur les réseaux sociaux.

L’histoire du succès autodidacte est inscrite dans le concept d’Americana. Les leçons d’études sociales dont je me souviens le plus sont celles sur les premiers nouveaux riches américains : les 49ers qui ont tout misé sur la ruée vers l’or, sans parler de JD Rockefeller, Andrew Carnegie et du reste des industriels qui incarnent les « titans de l’industrie ou débat des barons voleurs. Les historiens affirment que 207 millions de dollars d’or ont été extraits du sol en Californie entre 1849 et 1852, transformant la vie de mineurs qui ont risqué leurs économies et leurs prêts hypothécaires. Pendant ce temps, l’entrepreneuriat de l’âge d’or était romantique : il s’agissait d’histoires d’hommes qui ont créé des industries à partir d’idées, même si cela signifiait briser les grèves dans les aciéries ou réduire les salaires des cheminots au milieu de la dépression pour maintenir un résultat net.

Aduler les milliardaires bricoleurs n’a jamais porté sur la façon dont ils l’ont fait eux-mêmes, mais sur le fait qu’ils l’ont fait. Et n’est-ce pas quelque chose ?

Même maintenant, le fantasme de la richesse indépendante est séduisant. Dans une enquête Morning Consult 2019, 54% des membres de la génération Z et de la génération Y ont déclaré qu’ils deviendraient un influenceur s’ils en avaient l’occasion. Si vous ignorez les implications de qui l’algorithme rend célèbre, le chemin est étrangement similaire à la prospection d’or – à première vue, les barrières à l’entrée incluent une caméra, une lampe annulaire et un flux constant de contenu agréable au goût.

En d’autres termes, que le jeu propose une tendance de danse de 20 secondes ou fasse des listes Excel à un poste de gestion de produits d’entrée de gamme, les adorateurs de la génération Z le font en raison de la façon dont il s’intègre dans la tapisserie de la culture américaine. Travaillez dur, pense-t-on, et vous serez récompensé, même si les circonstances laissent présager un avenir où nous serons probablement moins bien lotis que nos parents. Abonnez-vous à l’agitation et les problèmes systémiques de notre temps – pauvreté, inégalités en matière d’éducation, crises du logement – deviennent personnalisés.

Selon le Pew Research Center, la génération Z est en passe d’être la génération la plus instruite de tous les temps, mais les travailleurs américains de moins de 25 ans ont connu un taux de licenciements 93% plus élevé au début de la pandémie de Covid-19 que ceux de plus de 35 ans. tous les 2,5 milliards d’entre nous dans le monde, nos revenus cumulés – actuellement estimés à environ 7 000 milliards de dollars – devraient atteindre 33 000 milliards de dollars d’ici 2030. Mais nous sommes également sur le point d’hériter d’un marché du travail en récession marqué par des salaires stagnants et de nombreux emplois. -sauter, rendant difficile l’atteinte des marqueurs de réussite de nos parents : accession à la propriété, épargne-retraite, prêts étudiants remboursés.

Alors, que fait une génération élevée pour assimiler le travail acharné à la prospérité garantie lorsqu’elle est confrontée à l’incertitude ? Cela fonctionne plus fort et crée des vidéos rappelant aux autres comment ils peuvent aussi.

« Ces vidéos sont souvent un moyen de gérer l’insécurité, non ? La génération Z n’aura jamais la sécurité d’emploi que leurs parents ou grands-parents avaient », a déclaré Humphreys. « Le genre d’auto-examen qui accompagne ces vidéos peut aider à atténuer les insécurités économiques et professionnelles. »

#ProductivityTok se développe sur le concept de travail ambitieux, où la bonne combinaison de gadgets, de manifestation et de chutzpah ascendant et mouvant peut catapulter n’importe qui dans la carrière de ses rêves. Mais le travail et la consommation ambitieux ont toujours été au cœur du contenu de style de vie. Alors que l’idée d’auto-assistance remonte à 1859, lorsque le livre de Samuel Smile sur le sujet a été publié quelques mois après la publication de Charles Darwin. À propos de l’origine des espèces, l’auto-assistance telle que nous la connaissons s’est fusionnée dans les années 1950, avec des livres sur tout, de la pensée positive à la façon de prier soi-même maigre.

Puis vint Tony Robbins, sans doute le premier influenceur de l’auto-assistance, qui a transformé la loi de l’attraction en une vache à lait de livres, de cassettes et de séminaires promettant les clés de la réalisation de soi. Sa philosophie directe devant la caméra et son charme implacable ont brouillé la frontière entre l’enseignement et la vente, un peu comme la plupart de ce à quoi le « web d’étude » finit par ressembler.

Flash forward un an et une quarantaine plus tard, et les livres d’auto-assistance et les conférences TED de motivation ont cédé la place à un genre de TikToks sur la façon d' »être cette fille » – avec « c’est un euphémisme pour productif, performant et organisé sans effort – où les clés du succès sont aussi simples que de se lever tôt, de tenir un journal et de rester hydraté. Le compte TikTok @.becomethat.girl compte plus de 116 000 abonnés et traite dans des listes simples. « Faites 10 minutes de yoga. Essayez de manger des aliments sans sucre ajouté. Écrivez une liste de choses à faire. Faites vos soins de la peau. Buvez 8 tasses d’eau », conseille une vidéo.

Le but, semble-t-il, n’est donc pas nécessairement d’être productif, mais plutôt de voir productif.

« Je n’ai pas vu de preuves empiriques suggérant que la consommation de ce média conduit nécessairement à des comportements meilleurs, plus sains et plus productifs », a déclaré Humphrey, qui souligne le concept de dysfonctionnement narcotisant, qui maintient que la visualisation de contenu d’auto-amélioration incite simplement les téléspectateurs à croire ils apprennent activement à cuisiner, à étudier ou à gérer leur temps. En réalité, ils sont bercés dans un état d’inaction.

Bien sûr, le bon mélange de ces conseils peut nous rendre plus organisés et concentrés, mais le résultat n’est pas toujours un meilleur équilibre travail-vie personnelle ou une routine matinale plus structurée. C’est la gamification du travail, où la pression pour la production est exaltante parce qu’elle est tangible et traçable.

Le secteur des logiciels de productivité, qui englobe les applications de gestion des flux de travail telles que Slack, Asana, Trello, Todoist et le très populaire Notion, devrait valoir près de 103 milliards de dollars d’ici 2027, alors que la frontière entre le travail et tout le reste continue de s’estomper. Bien avant que la pandémie ne pousse des pans entiers de la main-d’œuvre dans des bureaux à domicile (ou sur des canapés), les jeunes familles se tournaient vers ces applications pour gérer leurs horaires.

Même les planificateurs analogiques évoluent vers des trackers optimisés pour l’agitation. Les planificateurs sur le marché incluent désormais des outils de suivi des habitudes et des objectifs qui analysent la durée de notre sommeil et la fréquence à laquelle nous faisons de l’exercice, regardons nos téléphones ou lisons. Il y a quelque chose à la fois dystopique et satisfaisant à colorier un carré pour chaque jour où je lis 10 pages d’un livre ou que je tiens mon journal le matin, mais est-ce que l’une de ces choses est vraiment relaxante ou intentionnelle si elle se sent nécessaire ?

En vérité, je triche sur les listes de contrôle. La plupart du temps, je les emballe avec des choses que j’ai déjà accomplies – décharger le lave-vaisselle, vider ma boîte de réception, appeler ma mère – il semble donc que j’ai barré suffisamment d’activités pour justifier un après-midi de télé-réalité et de plats à emporter. Détente et responsabilité sont des antonymes, et je dirais que si vous devez cocher le fait que vous avez, en fait, lu pour le plaisir ou fait une promenade, vous ne le savourez probablement pas. Vous pensiez probablement à la suite.