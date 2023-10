TikTok n’a pas tort. Les gobelets Stanley sont vraiment si bons

Il est difficile pour moi de me rappeler de consommer de l’eau pour la journée. J’ai essayé un bouteille de motivation, qui a fonctionné pendant peut-être trois jours, et j’ai essayé d’utiliser uniquement des bouteilles d’eau jetables pour compter — je sais, c’est mauvais pour l’environnement. Mais rien ne colle jamais et je recommence à boire de l’eau la nuit pour rattraper mon retard. Mais j’ai enfin trouvé une tasse qui me permet de boire facilement en déplacement : la célèbre tasse de TikTok. Gobelet Stanley.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

J’ai acheté trois gobelets Stanley de tailles différentes chez Amazone — le 14 onces de charbon de bois (20 $), 30 onces de crème (35 $) et 40 onces d’orchidée (45 $) — et même s’ils ne bénéficient pas d’une réduction, ceci Premier jour, il y a un gagnant clair. Bien que la tasse de 40 onces soit probablement ma tasse de choix, je dois régulièrement trimballer mon bébé énergique de 22 livres, ce qui signifie que j’ai besoin de quelque chose de plus léger pour y mettre mon eau. Ce même bébé me suit toujours partout, donc constamment Il est également hors de question de remplir la bouteille de 14 onces. De plus, elle n’a pas de poignée, ce qui n’est pas pratique.

Reste la boucle d’or du groupe : le gobelet Stanley de 30 onces. Il est léger, tient dans le porte-gobelet de ma voiture et est isolé en acier inoxydable, je peux donc l’utiliser pour garder mon eau froide ou mon café chaud. J’ai laissé mon verre Stanley rempli d’eau glacée dans ma voiture pendant une journée à 89 degrés, et il faisait froid lorsque je suis rentré dans ma voiture quelques heures plus tard.

Le seul inconvénient que j’ai trouvé est que lorsque la paille est dans la tasse, il n’y a aucun moyen de la rendre étanche. Par conséquent, lorsque mon enfant de 9 mois s’empare de ma tasse, il se renverse de l’eau partout. La paille est amovible, mais je préfère l’utiliser car elle facilite la consommation d’eau (à mon avis).