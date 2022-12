TikTok “n’a pas et ne veut pas” partager les données des utilisateurs britanniques avec le gouvernement chinois

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement chinois n’a pas demandé à TikTok de fournir des données sur les utilisateurs britanniques et ne les fournirait même pas si demandé, a déclaré un dirigeant de l’entreprise dans une lettre à une commission parlementaire.

Liz Kanter, directrice des relations gouvernementales de la plate-forme de partage de vidéos, a déclaré que la société « s’engage à être transparente sur les demandes de données faites par les pays du monde entier ».

TikTok suscite depuis longtemps des inquiétudes – y compris parmi les députés – concernant ses liens avec la Chine, car sa société mère, ByteDance, a été fondée dans le pays et les critiques ont fait craindre que les données ne soient transmises à l’État chinois.

Dans sa lettre à la députée conservatrice Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères, Mme Kanter a déclaré que TikTok est “séparé” d’une filiale de ByteDance constituée en Chine et que ses employés “n’ont pas accès” aux données personnelles des utilisateurs de TikTok.





Nous croyons qu’être transparent sur le stockage et l’accès aux données est important non seulement pour le gouvernement et les régulateurs, mais aussi pour nos utilisateurs Liz Kanter, TikTok

“Pour éviter tout doute, le gouvernement chinois ou le PCC ne nous ont pas demandé les données des utilisateurs de TikTok UK, nous n’avons pas fourni ces données au gouvernement chinois ou au PCC et nous ne le ferions pas si on nous le demandait”, a-t-elle déclaré. .

« Nous reconnaissons la nécessité d’un examen minutieux de la manière dont les entreprises traitent les données personnelles des utilisateurs.

“En tant qu’entreprise, nous accordons la priorité à la garantie de protections et d’une gouvernance solides lors du traitement des données de nos utilisateurs et nous nous efforçons de créer une transparence publique autour de nos pratiques en matière de données, y compris des problèmes tels que le stockage et l’accès aux données.

“Nous pensons qu’être transparent sur le stockage et l’accès aux données est important non seulement pour le gouvernement et les régulateurs, mais également pour nos utilisateurs.”

L’examen du géant des médias sociaux s’est intensifié le mois dernier lorsque, dans le cadre d’une mise à jour de sa politique de confidentialité, la plate-forme a confirmé dans des circonstances spécifiques que certains membres du personnel de TikTok en Chine et dans d’autres pays étaient autorisés à accéder aux données des utilisateurs du Royaume-Uni et de l’UE “sur la base d’un besoin démontré”. faire leur travail ».





Comme pour toute grande entreprise internationale, les flux de données internationaux restent nécessaires pour exploiter une entreprise mondiale Liz Kanter, TikTok

Dans sa lettre, Mme Kanter a déclaré qu’un tel accès “est limité et soumis à des contrôles de sécurité stricts et à des protocoles d’approbation d’autorisation”.

“Pour les données personnelles des utilisateurs britanniques auxquelles n’importe quel employé, y compris toute personne basée en Chine (ou n’importe où dans le monde), a accès, nous utilisons une gamme de contrôles d’accès au système, de cryptage et de protocoles de sécurité réseau pour empêcher l’employé de partager les données avec quiconque sans autorisation d’y accéder, que ce soit au sein de l’entreprise ou à l’extérieur », a-t-elle déclaré.

« Les données TikTok sont divisées en différents niveaux de confidentialité selon le degré de sensibilité ; plus le niveau de confidentialité est élevé, plus le processus d’approbation est strict.

Mme Kanter a réaffirmé les plans de l’entreprise pour commencer à stocker les données des utilisateurs britanniques et européens en Europe, avec un centre de données à Dublin qui devrait devenir opérationnel en 2023.

Les données des utilisateurs de TikTok sont actuellement stockées aux États-Unis et à Singapour.

“Comme pour toute grande entreprise internationale, les flux de données internationaux restent nécessaires pour exploiter une entreprise mondiale”, a déclaré Mme Kanter.

« Dans le même temps, nous continuons à travailler vers notre objectif de minimiser les flux de données en dehors de l’Europe et de réduire encore plus l’accès à distance, à la fois en termes de portée d’accès requise et de nombre de fonctions commerciales avec accès en premier lieu. ”