TikTok Music lance des tests bêta en Australie, au Mexique et à Singapour

TikTok Music a été lancé mercredi en Australie, à Singapour et au Mexique pour un petit groupe d’utilisateurs.

TikTok lance mercredi son service de streaming musical par abonnement en Australie, au Mexique et à Singapour auprès d’un petit groupe d’utilisateurs test.

L’expansion intervient après le lancement de la populaire application vidéo courte TikTok Music en Indonésie et Brésil plus tôt ce mois-ci.

« Nous invitons les utilisateurs d’Australie, du Mexique et de Singapour à participer au test bêta fermé de TikTok Music à partir d’aujourd’hui », a déclaré la société dans un communiqué. Les participants se verront offrir un essai gratuit de trois mois pour tester le service.

Le Mexique est Le quatrième marché de TikTok avec 62,4 millions d’utilisateurs actifs âgés de 18 ans et plus, selon DataReportal, après les États-Unis (116,5 millions), l’Indonésie (113 millions) et le Brésil (84,1 millions).

TikTok prévoit de stimuler la croissance sur d’autres marchés en dehors des États-Unis – son plus grand marché – où le Montana est devenu le premier État à interdire TikTok. L’application est également interdite en Inde. Le PDG de TikTok a précédemment déclaré que la société verserait « des milliards de dollars » en Asie du Sud-Est au cours des prochaines années.

TikTok Music permet aux utilisateurs de synchroniser le service de streaming musical avec leurs comptes TikTok.

« TikTok Music est un nouveau type de service musical qui combine la puissance de la découverte musicale sur TikTok avec un service de streaming musical offrant des millions de morceaux de milliers d’artistes », a déclaré un porte-parole.

La société a ajouté que TikTok Music « aidera les utilisateurs à écouter, partager et télécharger la musique qu’ils ont découverte sur TikTok, ainsi qu’à partager leurs morceaux et artistes préférés avec leur communauté TikTok ».

TikTok Music sera en concurrence avec Spotify et Apple Music, les services dominants sur ces marchés. Par exemple, Spotify représente plus de 80% des abonnements musicaux au Mexique.

L’annonce de mercredi est la dernière des efforts croissants de TikTok en matière de streaming musical.

Mardi, la société a annoncé un accord de licence étendu avec Warner Music Group.

Plus tôt ce mois-ci, le propriétaire de TikTok, ByteDance, a annoncé qu’il fermerait son service de streaming musical Resso en Indonésie et au Brésil après le lancement de TikTok Music. La société a déclaré que les utilisateurs de Resso pourraient transférer leurs comptes vers TikTok Music à la place.