TikTok montre aux adolescents du contenu préjudiciable quelques minutes après leur adhésion, selon une étude

Comme si la parentalité n’était pas déjà assez difficile, voici une autre chose dont vous devez vous inquiéter. Si vos adolescents rejoignent TikTok, ils pourraient recevoir en quelques minutes du contenu préjudiciable sur l’automutilation, les idées suicidaires et les troubles de l’alimentation, selon un rapport publié mercredi.

Des chercheurs travaillant pour le Center for Countering Digital Hate se sont fait passer pour des enfants de 13 ans qui ouvraient de nouveaux comptes sur la plate-forme et ils ont enregistré les 30 premières minutes de contenu que la page For You de TikTok – un flux d’accueil qui apprend et s’adapte rapidement à votre préférences de contenu – qui leur sont servies.

Un nouveau compte a reçu du contenu lié au suicide dans les 2,6 minutes, tandis qu’un autre a reçu du contenu sur les troubles de l’alimentation dans les huit minutes, ont déclaré les chercheurs. En moyenne, ils recevaient du contenu relatif à la santé mentale et à l’image corporelle toutes les 39 secondes, ont-ils déclaré dans l’étude, qui n’a pas été examinée par des pairs.

“Les parents s’inquiètent de savoir avec qui leurs enfants passent du temps, quel genre de choses ils écoutent, mais en fait, à cause de ces applications, dont ils n’ont aucune idée, cela pourrait être n’importe qui”, a déclaré Imran Ahmed, PDG du CCDH, lors d’une conférence de presse. séance d’information mardi. “Franchement, faire garder vos enfants par TikTok est une idée terrible à cause de la façon dont ces algorithmes fonctionnent.”

Lors de la création des comptes, les chercheurs ont interagi avec tout contenu préjudiciable qu’ils rencontraient, en aimant toutes les vidéos contenant du contenu lié à l’automutilation, aux troubles de l’alimentation ou au suicide. Cela indiquait à l’algorithme de TikTok qu’il s’agissait de sujets qui intéressaient l’utilisateur.

Dans un communiqué, un porte-parole de TikTok a déclaré que l’activité des chercheurs et les expériences qui en résultent ne “reflètent pas un comportement authentique ou des expériences visuelles de vraies personnes”.

La société supprime tout le contenu mis en évidence par le rapport qui enfreint les directives de sa communauté. TikTok interdit tout contenu décrivant, promouvant, normalisant ou glorifiant des activités qui pourraient conduire à l’automutilation, ainsi que tout contenu faisant la promotion de comportements ou d’habitudes alimentaires susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la santé.

Surveillance croissante de TikTok

La popularité de TikTok, en particulier chez les adolescents, a explosé au cours des dernières années, et la plate-forme compte désormais 111 millions d’utilisateurs actifs par mois aux États-Unis, selon les analyses de data.ai. Mais son succès a également attiré l’attention des spécialistes de la sécurité des enfants, des législateurs et des régulateurs.

Mardi, trois membres du Congrès présenté un projet de loi cela interdirait la plate-forme chinoise aux États-Unis en raison de préoccupations concernant l’espionnage et la propagande. La recherche publiée par le CCDH met en évidence des problèmes de sécurité supplémentaires autour de la plate-forme, dont beaucoup impliquent des problèmes partagés par plusieurs sites de médias sociaux.

La recherche sur TikTok intervient un peu plus d’un an après que la dénonciatrice de Meta Frances Haugen a révélé que les propres recherches internes de Meta avaient montré qu’Instagram avait un impact négatif sur la santé mentale des adolescents, en particulier les filles souffrant de troubles alimentaires. À la suite des révélations, Meta apporté un certain nombre de modifications à la plate-forme, y compris en ajoutant des contrôles parentaux plus forts et en éloignant les adolescents du contenu qui pourrait ne pas promouvoir leur bien-être.

Le CCDH a déclaré avoir utilisé la même méthodologie pour mener ses recherches sur TikTok que Meta utilisée dans ses propres études internes (bien qu’il convient de noter que les deux plateformes ont des algorithmes très différents pour recommander du contenu).

Les chercheurs ont créé huit comptes au total (un échantillon certes de petite taille) – deux basés aux États-Unis, deux au Royaume-Uni, deux au Canada et deux en Australie. La moitié avait des noms d’utilisateur génériques et l’autre moitié avait des noms d’utilisateur qui incluaient “loseweight” dans le nom d’utilisateur. Il s’agissait de voir si TikTok proposerait un contenu différent aux jeunes qui s’identifiaient comme intéressés par la perte de poids.

Ils ont découvert que ces comptes “vulnérables” recevaient trois fois plus de contenu préjudiciable que les comptes standards, et 12 fois plus de vidéos d’automutilation et de suicide. “Ce que nous avons trouvé vraiment inquiétant, c’est que TikTok reconnaît la vulnérabilité”, a déclaré Ahmed.

Protéger les personnes vulnérables

Au cours de ses recherches, le CCDH a déclaré avoir trouvé du contenu sur les troubles de l’alimentation avec plus de 13,2 milliards de vues au total. Les gens utilisaient souvent des hashtags codés pour publier du contenu “pro-ana” ou “thinspiration” (c’est-à-dire du contenu qui favorise l’anorexie) tout en évitant les filtres de TikTok, notamment en cooptant le nom du chanteur Ed Sheeran.

Suivre l’évolution des mots-clés que les gens utilisent pour esquiver ses filtres de contenu est un défi sans fin pour TikTok, et chaque fois qu’il les trouve, il redirige quiconque clique dessus vers des lignes d’assistance téléphonique et des organismes de bienfaisance pour les troubles de l’alimentation. Au cours de la période comprise entre avril et juin, a déclaré la société, 75,2 % des vidéos sur les troubles de l’alimentation problématiques qu’elle a identifiées ont été supprimées à zéro vue, 82,5 % ont été supprimées dans les 24 heures suivant leur publication et 86,7 % ont été supprimées avant tout signalement.

TikTok a reconnu qu’il n’attrapait pas tous les éléments de contenu qui enfreignaient ses directives, mais a déclaré qu’il investissait continuellement dans l’amélioration de la confiance et de la sécurité et a ajouté qu’il avait 40 000 personnes travaillant actuellement à la sécurité de la plate-forme.

“Nous consultons régulièrement des experts de la santé, supprimons les violations de nos politiques et donnons accès à des ressources de soutien à toute personne dans le besoin”, a déclaré le porte-parole de la société. “Nous sommes conscients que le contenu déclencheur est unique à chaque individu et restons concentrés sur la création d’un espace sûr et confortable pour tout le monde, y compris les personnes qui choisissent de partager leurs parcours de rétablissement ou d’éduquer les autres sur ces sujets importants.”