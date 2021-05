TikTok Mom révèle son expérience bizarre d’accoucher d’un bébé en sommeil

Dans ce qui peut sembler un incident irréel, une femme a révélé qu’elle avait donné naissance à sa fille pendant qu’elle dormait. Le TikToker, qui s’appelle @ Beyondboss, a demandé à d’autres utilisateurs de partager leur expérience d’accouchement qui choquerait les gens et pour Amy Dunbar, ce message était « fait pour elle ». Partageant « l’histoire inhabituelle » de son expérience d’accouchement dans la vidéo TikTok, Amy a déclaré qu’après 12 heures de douleur de travail continue, elle avait reçu une péridurale qui lui avait procuré un sommeil et un soulagement de la douleur dont elle avait tant besoin. Vérifiez sur elle, elle a remarqué que l’équipement de surveillance suggérait une grosse contraction pendant qu’Amy dormait. Bientôt, l’infirmière a réveillé Amy et lui a dit qu’elle avait perdu le rythme cardiaque du bébé sur le moniteur. Cependant, l’infirmière a assuré à Amy de ne pas s’inquiéter car cela aurait pu se produire à cause du bébé bougeant dans l’utérus. L’infirmière a demandé à Amy de se retourner pendant qu’elle «essayait» de trouver le bébé.

Dans la vidéo, Amy a poursuivi: « En faisant ce qu’on m’a dit, j’ai déplacé la couverture et je me retournais, et je me suis dit ‘Il se passe quelque chose. »

Amy a remarqué que la petite fille était déjà dans le lit et « elle s’est accouchée » en dormant. «La grande contraction» que les infirmières ont remarquée était due à la naissance de l’enfant.

Dans sa vidéo de suivi, Amy a raconté qu’en tirant sur la couverture, elle avait vu le bébé allongé en boule sur le lit. Tout le monde a remarqué cela et a été choqué. Le père d’Amy a crié à l’aide et soudain, la salle s’est remplie d’infirmières et de médecins.

Les infirmières ont vérifié le nouveau-né et l’ont remise à maman en s’assurant qu’elle allait parfaitement bien.

« C’était vraiment effrayant, mais ça s’est avéré OK », a déclaré Amy.

Depuis sa publication, la vidéo est devenue virale sur Internet et a recueilli plus de 115 000 likes et 2 200 commentaires avec des réactions à l’incident.

Dans un autre incident similaire qui a été rapporté par Yahoo Actualités, une femme du Texas du nom de Laura Thompson avait donné naissance à son fils pendant qu’elle dormait.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici