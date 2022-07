TikTok met le plaisir dans la nourriture par temps chaud

Par temps chaud, nous avons tendance à nous tourner vers tout ce qui est froid pour nous aider à combattre la chaleur au moment des repas. Mais, avouons-le, vous pouvez vite vous lasser de la laitue ! Heureusement, TikTok est une mine d’idées recettes toutes plus farfelues les unes que les autres. Voici trois concoctions froides qui s’avèrent particulièrement populaires sur la plateforme !

Pastèque au fromage de chèvre

Lorsqu’il s’agit de combinaisons de saveurs surprenantes dont vous ne vous attendriez pas à ce qu’elles fonctionnent, vous avez peut-être entendu parler de melon avec du fromage bleu et de la menthe. Mais ce n’est pas le seul concurrent là-bas. Il semble que la fraîcheur de la pastèque se marie bien avec la texture friable du fromage de chèvre. Et il existe plusieurs façons de tester cette expérience gustative sur la route. Vous pouvez saisir des morceaux de pastèque sur une plancha et les saupoudrer de fromage de chèvre émietté par exemple. Terminez ensuite ces bouchées savoureuses avec un trait de vinaigre balsamique. Alternativement, certains utilisateurs de TikTok transforment des tranches de pastèque en tranches de pizza potentielles garnies de fromage de chèvre, de concombre et de menthe.

Nems aux fruits

Les rouleaux de printemps sont un favori des dim sum commun aux cuisines chinoises et d’autres cuisines d’Asie du Sud-Est. Ils sont généralement remplis de légumes, de crevettes ou de viande. Mais sur TikTok, leurs emballages en papier de riz sont utilisés non seulement pour les ingrédients salés, mais aussi pour enrouler des morceaux de fruits frais. De la fraise au kiwi en passant par la mangue, les chefs en herbe s’amusent à revisiter cet incontournable de la cuisine asiatique, qui peut ensuite être trempé dans du yaourt sucré au miel.

Caviar de cow-boy

Tomates, maïs, poivrons, piments et citron sont les principaux composants d’une recette qui a enregistré plusieurs millions de vues sur TikTok ces dernières semaines. Et n’oubliez pas les pois aux yeux noirs – l’ingrédient même qui a inspiré le nom de ce mélange de salade, traditionnellement servi comme plat d’accompagnement au barbecue aux États-Unis. En effet, cette recette vient du Texas. Mais les utilisateurs de TikTok lui donnent leur propre tournure, en ajoutant des aliments plus exotiques comme l’avocat, la mangue ou le miel.

