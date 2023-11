TikTok met fin à son fonds de 2 milliards de dollars pour les créateurs

TikTok ferme son Creator Fund de 2 milliards de dollars, une initiative de 2020 conçue pour aider à rémunérer les utilisateurs éligibles créant du contenu sur l’application, a confirmé lundi un porte-parole de la plateforme.

Le fonds était destiné à « aider à soutenir les créateurs ambitieux qui recherchent des opportunités de gagner leur vie grâce à leur contenu innovant » en leur fournissant de l’argent distribué via le fonds sur trois ans, selon un rapport de juillet 2020. communiqué de presse de TikTok. L’argent a été distribué en fonction de la part des créateurs dans l’opinion globale de la plateforme.

Mais après le lancement du fonds, de nombreux créateurs ont exprimé leurs inquiétudes, affirmant que cela rendait difficile la monétisation sur TikTok. Hank Green, l’une des premières stars de YouTube et considéré comme une autorité en matière de culture Internet, faisait partie de ceux qui ont publiquement exprimé ses inquiétudes l’année dernière, affirmant que le fonds était obsolète. Il a fait valoir que plutôt que de servir les meilleurs intérêts de ses créateurs, l’outil de monétisation de TikTok servait à améliorer les résultats de la plateforme.

D’autres créateurs ont rapidement fait écho à la plainte de Green, partageant le peu de revenus qu’ils ont générés grâce à la plateforme malgré un nombre important de téléspectateurs. À l’époque, Vert – qui compte 8 millions de followers sur TikTok – a déclaré que pour 1 000 vues, il gagnait environ 2,5 cents.

Le fonds sera arrêté le 16 décembre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. selon The Verge et Fortune. Un porte-parole de TikTok a confirmé à NBC News que le fonds fermait mais n’a pas partagé sa date de fin ni aucun autre détail.

“Le programme de créativité a été développé sur la base des enseignements et des commentaires que nous avons obtenus du précédent Fonds pour les créateurs”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué par courrier électronique. “Alors que nous continuons à développer de nouvelles façons de récompenser les créateurs et d’enrichir l’expérience TikTok, nous apprécions les commentaires et les idées directes de notre communauté pour nous aider à éclairer nos décisions.”

La nouvelle intervient quelques mois seulement après que TikTok a dévoilé son programme de créativité, qui cherchait à résoudre les plaintes initiales de certains créateurs concernant le fonds.

Dans un article de blog À propos du programme de créativité en février, TikTok a déclaré que les créateurs pouvaient « gagner jusqu’à 20 fois le montant précédemment offert par le Fonds des créateurs ». Les vidéos éligibles au programme doivent durer plus d’une minute et générer au moins 1 000 vues, et elles doivent respecter les directives de la communauté de la plateforme, entre autres critères.

Pour postuler au Fonds de créativité, qui semble être toujours dans beta, les créateurs doivent être basés aux États-Unis et âgés de plus de 18 ans, et doivent avoir eu plus de 10 000 abonnés et au moins 100 000 visionnages de vidéos au cours des 30 derniers jours. Il n’était pas clair dans l’immédiat si TikTok envisageait d’inclure les créateurs mondiaux dans un autre programme de monétisation.